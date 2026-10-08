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טבח שמחת תורה 

שלוש שנים אחרי הטבח: המחווה המפתיעה במדינה הכי לא צפויה

בעוד ברחבי העולם ציינו את יום השנה למתקפת 7 באוקטובר, באחד המקומות המפתיעים ביותר במזרח התיכון נערכה עצרת שהביעה הזדהות עם ישראל ועם קורבנות הטבח (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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שלוש שנים אחרי מתקפת 7 באוקטובר, מחווה יוצאת דופן ובלתי צפויה נרשמה דווקא מעבר לגבול, כאשר עשרות בני אדם השתתפו ביום רביעי בעצרת הזדהות עם ישראל לציון יום השנה למתקפת .

העצרת התקיימה בעיר א־סווידא שבדרום , באזור הררי שבו מתגוררת אוכלוסייה דרוזית גדולה. המשתתפים התכנסו בכיכר המרכזית בעיר, לאחר שבימים שקדמו לאירוע הופצו קריאות להגיע לעצרת ולהביע הזדהות עם קורבנות הטבח.

לפי דיווח של כלי תקשורת סורי מקומי, בין המשתתפים היו תומכיו של המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית באזור, חכמת אל־הג'רי. במקום נראו דגלי ישראל לצד דגלים דרוזיים, וכן תמונות של ראש הממשלה ושל אל־הג'רי.

שלוש שנים אחרי הטבח: המחווה המפתיעה במדינה הכי לא צפויה
שלוש שנים אחרי הטבח: המחווה המפתיעה במדינה הכי לא צפויה (צילום: רשתות חברתיות)

אחד השלטים שנישאו בעצרת נשא את המסר: "לא נשכח ולא נסלח", בעוד שלט אחר השווה בין מעשי הטבח שבוצעו נגד הקהילות השונות באזור, תחת המסר כי מדובר בתופעה אחת של קיצוניות ואלימות נגד אזרחים.

העצרת לא הייתה רק אירוע סמלי סביב מתקפת 7 באוקטובר. עבור חלק מהמשתתפים היא התחברה ישירות לחוויות הקשות שעברו על הקהילה הדרוזית בדרום סוריה במהלך האלימות באזור בשנה שעברה. במסגרת העצרת הוצגו גם תמונות של דרוזים שנהרגו באירועים האלימים בסווידא, ובכך ביקשו המארגנים להציג את שני האירועים כחלק ממאבק משותף נגד קיצוניות ואלימות דתית.

בנימין נתניהוחמאססוריהטבח שמחת תורהדרוזים7 באוקטובר
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