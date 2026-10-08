שלוש שנים אחרי מתקפת 7 באוקטובר, מחווה יוצאת דופן ובלתי צפויה נרשמה דווקא מעבר לגבול, כאשר עשרות בני אדם השתתפו ביום רביעי בעצרת הזדהות עם ישראל לציון יום השנה למתקפת חמאס.

העצרת התקיימה בעיר א־סווידא שבדרום סוריה, באזור הררי שבו מתגוררת אוכלוסייה דרוזית גדולה. המשתתפים התכנסו בכיכר המרכזית בעיר, לאחר שבימים שקדמו לאירוע הופצו קריאות להגיע לעצרת ולהביע הזדהות עם קורבנות הטבח. לפי דיווח של כלי תקשורת סורי מקומי, בין המשתתפים היו תומכיו של המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית באזור, חכמת אל־הג'רי. במקום נראו דגלי ישראל לצד דגלים דרוזיים, וכן תמונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל אל־הג'רי.

שלוש שנים אחרי הטבח: המחווה המפתיעה במדינה הכי לא צפויה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:52 שלוש שנים אחרי הטבח: המחווה המפתיעה במדינה הכי לא צפויה ( צילום: רשתות חברתיות )

אחד השלטים שנישאו בעצרת נשא את המסר: "לא נשכח ולא נסלח", בעוד שלט אחר השווה בין מעשי הטבח שבוצעו נגד הקהילות השונות באזור, תחת המסר כי מדובר בתופעה אחת של קיצוניות ואלימות נגד אזרחים.

העצרת לא הייתה רק אירוע סמלי סביב מתקפת 7 באוקטובר. עבור חלק מהמשתתפים היא התחברה ישירות לחוויות הקשות שעברו על הקהילה הדרוזית בדרום סוריה במהלך האלימות באזור בשנה שעברה. במסגרת העצרת הוצגו גם תמונות של דרוזים שנהרגו באירועים האלימים בסווידא, ובכך ביקשו המארגנים להציג את שני האירועים כחלק ממאבק משותף נגד קיצוניות ואלימות דתית.