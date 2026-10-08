פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום חמור נגד מוחמד שלבי (22), תושב בית חנינא בירושלים וסטודנט שנה שלישית לרוקחות, בגין הכנה למעשה טרור של רצח וקבלת אימון למטרות טרור.

על פי כתב האישום, שלבי תכנן לבצע פיגועים נגד כוחות הביטחון ואזרחים יהודים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים, במטרה לגרום להרג המוני.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של שלבי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד עמיחי מרקס מפרקליטות מחוז ירושלים.

על פי כתב האישום, שלבי עבר תהליך של הקצנה אידיאולוגית, בין היתר בעקבות אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. במסגרת זו צרך באופן שיטתי תכנים המזוהים עם ארגוני הטרור חמאס ודאעש, והחליט לנצל את הידע שרכש בלימודיו ואת נגישותו לחומרים כימיים לצורך ביצוע פיגועים קטלניים.

בתחילת שנת 2025, על רקע כעסו על דוחות חניה שניתנו למתפללים סמוך למסגד בשכונת בית חנינא, תכנן שלבי להטמין מטען חבלה במקום שבו נהגו לעמוד גורמי האכיפה. לצורך כך עקב אחר פעילותם במשך כחודשיים והוריד מהאינטרנט מדריכים להכנת חומרי נפץ. התוכנית לא יצאה לפועל לאחר שגורמי האכיפה הפסיקו להגיע למקום.

בהמשך תכנן שלבי לבצע פיגוע רחב היקף, שבמסגרתו ביקש, לדבריו, להרוג "המון יהודים". לשם כך הצטרף לקבוצות טלגרם המזוהות עם ארגוני טרור, ובהן קבוצה המזוהה עם דאעש, והוריד עשרות קבצים ובהם הוראות להכנת מטעני חבלה, חומרי נפץ ורעלים קטלניים.

בנוסף, העתיק למחברת מרשמים להכנת רעלים המסוגלים לגרום למוות באמצעות מגע, הרחה או שתייה, ותיעד חומרים שניתן להשתמש בהם להכנת חומרי נפץ. על פי כתב האישום, שלבי אף עבר משלב התכנון למעשי הכנה ממשיים.

הוא נסע בשתי הזדמנויות לרמאללה, רכש חומרים כימיים וציוד מתאים, תוך פיצול הרכישות כדי שלא לעורר חשד, ואחסן אותם בחדרו בביתו. בהמשך ערך ניסוי כימי באמבטיה בביתו, שבמהלכו הצית תערובת שהכין כדי לבחון את החומרים. שלבי אף מחק ממכשיר הטלפון שלו קבצים והיסטוריית חיפושים במטרה לטשטש את מעשיו.

כתב האישום מייחס לשלבי עבירות של הכנה למעשה טרור שהוא רצח וקבלת אימון למטרות טרור. המקרה מצטרף לשורה של תכניות טרור שסוכלו בחודשים האחרונים, ומדגיש את המאמצים המתמשכים של רשויות הביטחון למנוע פיגועים.