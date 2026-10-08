עצרת שהתקיימה הלילה (חמישי) ביוניון סקוור שבניו יורק לציון שלוש שנים לאירועי ה-7 באוקטובר, הפכה לזירת התגוששות ולהפגנת תמיכה בוטה בטרור. במוקד הסערה עמד ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, שהתקבל בבוז צורם על ידי מפגינים פרו-פלסטינים קיצוניים.

עם הגעתו של ממדאני לעצרת, הטיחו בו המפגינים האשמות קשות על כך שהוא "תומך בישראל וברצח עם". הם דרשו ממנו "לבחור צד", וזעמו על כך שאינו נאמן דיו למטרה הפלסטינית. האווירה העכורה במקום הלכה והסלימה, ונאומו של המועמד לקונגרס בראד לנדר – הנחשב לתומך של ממדאני – הופרע שוב ושוב בידי ההמון המשולהב.

המראות בקהל היו מקוממים במיוחד עבור כל יהודי וישראלי. לצד ההפרעות, נצפו מפגינים שהניפו בגאון את דגלי ארגון הטרור חיזבאללה. לצידם, הונפו תמונותיו של מנהיג חמאס בעזה ומי שפיקד על טבח השבעה באוקטובר, רב-המרצחים יחיא סינוואר שחוסל.

העצרת התקיימה יום לאחר שממדאני פרסם פוסט מקומם ברשת החברתית X לציון שלוש שנים לטבח. בפוסט, הוא פתח אמנם בדברי תנחומים על קורבנות חמאס, אך מהר מאוד הפך את המסר לכתב אישום חריף נגד מדינת ישראל. "הסבל לא החל ולא הסתיים באותו יום", טען ממדאני בפוסט. "הוא נמשך אל רצח העם ההרסני והמתמשך שמבצעת ממשלת ישראל בעזה".

"הוא איש מסוכן"

מי שלא נותר חייב מול המראות המזעזעים בניו יורק והתנהלותו של ראש העיר, הוא שגריר ישראל באו"ם, דני דנון. בריאיון שהעניק הבוקר ל'כאן חדשות' ברשת ב', תקף דנון בחריפות את ממדאני, ייחס לו תמיכה בחמאס והזהיר מפניו.

"הוא איש מסוכן", התריע דנון נחרצות. "הוא מדליק מדורות. אחרי שסיים את ההצגה עם ביקורו של ראש הממשלה, עכשיו הוא עבר ל-7 באוקטובר".

השגריר הוסיף וגינה את חילול כבודם של הנרצחים: "ביום היחידי שבו יש לנו את ההזדמנות להרכין ראש ולזכור את הקורבנות ואת האסון הנורא, הוא מנסה לחטוף גם את זה ולהפוך אותו ליום של שנאת ישראל".

יצוין כי ממדאני, שנבחר לתפקיד ראש עיריית ניו יורק בשנה שעברה, מתמודד עם ביקורת חריפה מצד הקהילה היהודית בעיר. לפני כשבוע, הוא פרסם דוח מקיף בן 35 עמודים שנועד להילחם באנטישמיות בעיר, אך הדוח התעלם לחלוטין מכל אזכור למדינת ישראל, לעימות במזרח התיכון או לגל התקיפות שהתרחש בחסות מחאות פרו-פלסטיניות.