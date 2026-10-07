תקף בן 12 מחוץ לבית כנסת ברמת גן: 17 חודשי מאסר

בית משפט השלום בתל אביב-יפו גזר 17 חודשי מאסר בפועל על נאשם שהורשע, על פי הודאתו, בתקיפה סתם ובהפרת צו פיקוח לפי החוק להגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות. השופט ירון גת קבע כי מדובר בשילוב מחמיר של הפרת צו ותקיפת קטין, והפעיל שני מאסרים מותנים קודמים שעמדו נגדו.

בנוסף לעונש המאסר, חויב הנאשם לפצות את הקטין ב-5,000 שקלים והוטלו עליו שמונה חודשי מאסר על תנאי. על פי כתב האישום המתוקן, צו הפיקוח שהוטל על הנאשם אסר עליו להתחבר עם קטינים או לשהות עמם ביחידות.

האירוע התרחש ב-27 במרץ 2024, במהלך תפילת ליל שבת בבית כנסת ברמת גן. על פי כתב האישום, הנאשם שוחח במהלך התפילה עם מספר קטינים. בתום התפילה, מחוץ לבית הכנסת, פנה לקטין בן 12 שלא הכיר, אחז בידו בחוזקה, הרים אותו והוביל אותו לשביל כניסה לבניין סמוך.

כאשר הקטין ניסה להשתחרר ובעט בו, הניח אותו הנאשם על הקרקע, הצמיד יד לפיו, אחז בגרונו בידו השנייה וליפף את רגליו סביב רגלי הילד. כך החזיק אותו למשך כ-30 שניות עד ששחרר אותו. מתיאור אמו של הקטין עולה כי מאז האירוע סובל הילד מסיוטים, מגמגום ומפגיעה קשה בתחושת הביטחון.

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בית המשפט ציין כי מעשי הנאשם, כפי שנצפו גם בסרטון שהוגש, מהווים "עבירת תקיפה בוטה, מלחיצה ומאיימת שבוצעה בעוצמה על ידי בגיר כלפי קטין". בגזירת העונש נלקחו בחשבון עברו הפלילי המכביד של הנאשם והפרות חוזרות של צווי פיקוח, לצד הודאתו המוקדמת שלקחה אחריות וחסכה את עדויות הקטין בבית המשפט.