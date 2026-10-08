עקב אחרי בחור ישיבה מחוץ לתחנה - והתנפל עליו באגרופים | צפו

בחור ישיבה שהלך בשעות הלילה המאוחרות ברחובות שכונת קראון הייטס שבברוקלין, הותקף פיזית באופן חמור על רקע אנטישמי, זאת לאחר מסע הטרדות שחשב שכבר הגיע לסיומו.

האירוע הקשה התרחש בסביבות השעה 03:20 לפנות בוקר בתאריך 28 בספטמבר, לפני כשבוע וחצי, כאשר הבחור שהה בסמוך לתחנת הרכבת התחתית בצומת השדרות איסטרן פארקוואי ויוטיקה. לפתע נצמד אליו אלמוני והחל להטריד אותו קשות תוך שהוא מטיח לעברו קריאות גזעניות ואנטישמיות ומפנה כלפיו איומים ישירים.

הבחור ניסה להתרחק מהמקום ועזב את תחנת הרכבת, אך התוקף לא ויתר, החל לעקוב אחריו לאורך הרחוב, וכשהגיעו השניים לאזור הצומת של שדרת סקנקטדי ופארק פלייס, התנפל עליו והכה אותו.

בעקבות התקיפה החמורה נכנסו לתמונה מתנדבי ארגון ה'שומרים' של קראון הייטס, שהחלו לפעול במהירות ובשיתוף פעולה הדוק עם כוחות המשטרה כדי להתחקות אחר זהותו של התוקף.

לפי הדיווח באתר קראון הייטס אינפו, הפעילות המאומצת בוצעה מול תחנה 77 של משטרת ניו יורק, המכסה את חלקה הצפוני של השכונה, לצד מרחב 32 של שיטור התחבורה הציבורית והיחידה המיוחדת של ה-NYPD ללוחמה בפשעי שנאה. המאמצים המשותפים נשאו פרי בתחילת השבוע, כאשר החשוד בתקיפה אותר ונעצר על ידי כוחות הביטחון.

המעצר מגיע על רקע עליה מודגשת באירועים אנטישמיים והתנכלויות המכוונות נגד תושבים בעלי חזות יהודית בולטת בשכונה, תופעה שמובילה להגברת הערכות והאכיפה באזור. רק בחודש שעבר נרשם אירוע חמור נוסף בשכונה, כאשר תושב ברונקס נעצר לאחר שרדף אחר גבר יהודי תוך צעקת אמירות אנטישמיות – מקרה שנחקר אף הוא בידי היחידה לפשעי שנאה. בארגון ה'שומרים' הודו לחוקרים ולמפקדי המשטרה על הפעילות הנחושה והשותפות שהובילה לסגירת המעגל המהירה וללכידת החשוד.