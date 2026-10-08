מעמד מיוחד ומרגש התקיים אתמול (רביעי) בישיבת ראדין שבבאלרוס, עשרות רבנים וראשי ישיבות הגיעו לחנוך את היכל ישיבת ראדין המפורסמת באווירה של תורה, תפילה והתרוממות.

במהלך הביקור זכו המשתתפים להתפלל, לשמוע שיעורי תורה ולהתחבר לאווירה המיוחדת של ישיבת ראדין, מקום בעל משמעות היסטורית ורוחנית עצומה לעולם התורה, ישיבתו המפורסמת של מרן ה"חפץ חיים" זיע"א.

במסגרת הביקור אף סיירו הרבנים במקום שבו עתיד לקום המקווה, פרויקט חשוב שנועד לתת מענה לציבור התפללים המגיעים לראדין במהלך השנה.

המשתתפים הביעו את תחושתם כי השהות בראדין אינה רק מסע אל העבר, אלא חוויה רוחנית המחברת את עולם התורה של ימינו למעיינות הקדושה והמסורת של הדורות הקודמים.