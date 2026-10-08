 דלג לתוכן הראשי
הושיבו ישיבה על קברו

מעמד מרגש בבאלרוס; עשרות רבנים הגיעו לחנוך את חידוש ישיבת ראדין ההיסטורית

מעמד מיוחד ומרגש התקיים אתמול (רביעי) בישיבת ראדין שבבאלרוס, עשרות רבנים וראשי ישיבות הגיעו לחנוך את היכל ישיבת ראדין המפורסמת באווירה של תורה, תפילה והתרוממות | צפו בגלריה (חרדים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד מיוחד ומרגש התקיים אתמול (רביעי) בישיבת ראדין שבבאלרוס, עשרות רבנים וראשי ישיבות הגיעו לחנוך את היכל ישיבת ראדין המפורסמת באווירה של תורה, תפילה והתרוממות.

במהלך הביקור זכו המשתתפים להתפלל, לשמוע שיעורי תורה ולהתחבר לאווירה המיוחדת של ישיבת ראדין, מקום בעל משמעות היסטורית ורוחנית עצומה לעולם התורה, ישיבתו המפורסמת של מרן ה"חפץ חיים" זיע"א.

במסגרת הביקור אף סיירו הרבנים במקום שבו עתיד לקום המקווה, פרויקט חשוב שנועד לתת מענה לציבור התפללים המגיעים לראדין במהלך השנה.

המשתתפים הביעו את תחושתם כי השהות בראדין אינה רק מסע אל העבר, אלא חוויה רוחנית המחברת את עולם התורה של ימינו למעיינות הקדושה והמסורת של הדורות הקודמים.

ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)
ראדין (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

בלארוסחפץ חייםישיבת ראדין

עוד בחדשות חרדים

תקיפה מזעזעת

|

האזינו

|

פרשת בראשית

|

נדל"ן במגזין

|

בית המקדש שלי, כמעט נחרב

||
3

מגזין כיכר

|

מאמר חינוכי

|

האזינו

|

דקה מבית ההוראה

|

האזינו

|

"דבריי הודהדו בתקשורת באור שגוי"

||
20

האזינו

|

האזינו

|
||
1

האזינו

|

הטור השבועי | פרשת בראשית

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר