גשם בשבת קודש ומהפך במעלות: התחזית המלאה לסוף השבוע

החוף הנפרד בכנרת ( צילום: מיכאל גלעדי/ Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.