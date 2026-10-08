גשם בשבת קודש ומהפך במעלות: התחזית המלאה לסוף השבוע

מזג האוויר היום (חמישי) בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. משעות אחה"צ ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב ובערבה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 15-23
תל אביב: 20-28
באר שבע: 20-18
חיפה: 21-25
טבריה: 20-29
צפת: 15-23
אילת: 24-30