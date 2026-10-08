אחרי שתיקה ממושכת של שלוש שנים, אלוף (במיל') אבי גיל, ששימש כראש המטה הצבאי והמזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ימי שבעה באוקטובר והחודשים שלאחריו, חושף לראשונה את מאחורי הקלעים של הדרמות בלשכה הסגורה.

בראיון נרחב שהעניק לעיתונאי יואב לימור ב"ישראל היום", הסביר גיל את הצעד החריג ואת ההחלטה לדבר כעת: "יש יותר מדי שקרים באוויר, וראוי שהציבור יידע את האמת. חלפו שלוש שנים מאז 7 באוקטובר, ושנתיים מאז שפרשתי מצה"ל. קיוויתי שתקום ועדת חקירה ממלכתית שתחקור הכל, ולצערי זה לא קורה וספק אם זה יקרה".

גיל ציין כי ההחלטה להעיד נבעה מלחץ של הציבור והמשפחות: "אין לי אינטרס אישי, רק טובתה של המדינה. קיבלתי פניות מעשרות משפחות שכולות ומחטופים לשעבר, שביקשו שאדבר, שאספר, שאעיד על מה שקרה במשמרת שלי. שאגיד את האמת: בלי פרשנויות ובלי רכילויות. מה שמספרים לציבור זה לא מה שקרה באמת".

במהלך הראיון התייחס גיל לטענות על התרעה מוקדמת ממצרים ערב הטבח, וחשף פרט מעורר תהיות: "אני לא מכיר התרעה, אבל בוא נדבר על עובדות. מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, והיה כאן קצת יותר מ-60 דקות. זאת עובדה. מטוס כזה לא מגיע סתם".

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בריאיון, גיל הוסיף והדגיש את חומרת האירוע: "או שמישהו הגיע עליו כדי להיפגש עם מישהו, או שמישהו הגיע עליו כדי למסור משהו - מסר, מעטפה. מישהו נפגש עם מישהו, או קיבל משהו, ולא דיווח על כך. ואם זה קרה, ונראה שזה קרה, זה היה חייב להיות מדווח. ומי שנפגש או קיבל מסתיר את זה גם היום".

גיל התייחס - בריאיון ל'ישראל היום' - לראשונה גם לסערת שינוי הסטנוגרמות והפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. לדבריו, שבועיים בלבד לאחר פרוץ המלחמה, הוא הבחין כי בסביבת נתניהו מבצעים "איסוף חומרים לא מידתי".

"החלטתי לפנות ליועצת המשפטית לממשלה", שחזר גיל. "אמרתי לה שאנחנו במלחמה, ושאני לא מחפש אשמים וגם לא רוצה שזה יהיה אישי. ביקשתי שתחדד את ההנחיות של מה מותר ואסור לעשות עם סטנוגרמות, וכך היה".

גיל לא חסך שבטו מאנשי הלשכה והטיח האשמות חריפות: "קודם כל מדובר בדפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל, וראש הסגל התנהג כמו מישהו שמותר לו הכל.

"יכול להיות שהם עבדו כבר אז על הנרטיב שרואים אותו היום - שראש הממשלה היה היחידי שתפקד כשהתחיל הבלאגן, כי עובדה שהוא נתן כבר בשנייה הראשונה את כל ההנחיות. זה תרחיש חמור, אבל סביר".