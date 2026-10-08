ראשי לשכת הטוענים הרבניים, טו"ר ישראל בן ברוך וטו"ר עקיבא נאמן, נועדו לפגישה ראשונה עם מנכ"ל בתי הדין הרבניים הנכנס, הרב אייל יוסף (אב"ד בית הדין הרבני בתל אביב בדימוס). במפגש השתתפו גם חברי הנהלת הלשכה, טו"ר ישראל טיקוצ'נסקי וטו"ר רואי רענן.

המשתתפים דנו בסוגיות הבוערות שעל סדר היום והשיגו פריצות דרך משמעותיות.

מהפכת הבינה המלאכותית מגיעה לבתי הדין: הישג טכנולוגי חסר תקדים נרשם במפגש, כאשר ראשי הלשכה הביאו בפני המנכ"ל את הצורך הדחוף לשלב בבתי הדין מערכות בינה מלאכותית (AI) לשם הקלטה וכתיבה אוטומטית של פרוטוקולי הדיונים. ההצעה התקבלה באהדה רבה ובמאור פנים מצד המנכ"ל, והצדדים סיכמו ביניהם על מפת דרכים ובחינת הפעולות הנדרשות לשם ההיתכנות לשילוב מערכות אלו בבתי הדין.

המשכן החדש בצפון: לאחר עוגמת הנפש המרובה שגרמה סגירתו של בית הדין הרבני בצפת, התבשרו ראשי הלשכה כי כבר בעתיד הקרוב ייפתח בית הדין מחדש במיקום חדש ומעודכן.

סוף להמתנה בירושלים: ראשי הלשכה הציגו בפני המנכ"ל את הקושי המובנה ואת התסכול שגרמה ההנחיה החדשה, המחייבת קביעת תור מראש רק כדי לגשת למזכירות בית הדין בירושלים. בעקבות הפגישה, הנחיה זו תשתנה בקרוב, ובעלי הדין יוכלו לגשת ולקבל שירות ללא צורך בזימון תור מראש.

פתרונות למייצגים ולמתמחים: עוד סיכמו הצדדים על מציאת פתרונות למגוון נושאים מקצועיים, ובהם מתן אפשרות התמחות לטוענים רבניים בתחילת דרכם, והענקת גישה למייצגים בתיקים משפטיים שנסגרו בעבר.

יצוין כי מהלכים אלו מובלים תוך שיתוף פעולה הדוק ורציף עם לשכת עורכי הדין ועם נשיא בית הדין הרבני הגדול, במטרה לייעל את המערכת ולשפר באופן דרמטי את איכות השירות לבעלי הדין ולציבור המייצגים.