המטוס צולל, הנוסעים קופאים. ומה איתכם? // יעקב רייניץ

אחת השאלות המרתקות שעלו בשבוע אחרון בכלי תקשורת בינלאומיים היתה: מה היה קורה אילו אזרחים קנדים, אוסטרליים, אירופאים או אמריקאים היו עולים על טיסה שגרתית, ולפתע מגלים באמצע הדרך שהמטוס צולל כי הטייס החליט להתאבד בשידור חי?

כשבחנו את התרחיש המצמרר הזה, החוקרים והמומחים הגיעו למסקנה חד-משמעית ומפתיעה: רובם המוחלט של הנוסעים פשוט לא היו עושים כלום. הם היו נשארים ישובים בכיסאותיהם, קפואים במקומם, מקווים שמדובר בטעות או שמשהו יסתדר מעצמו, עד לרגע ההתרסקות.

מה שמסביר את התופעה הזו היא העובדה שרק בישראל אנשים גדלים ומורגלים מגיל צעיר לתחושת דריכות רציפה, לתחושה שבכל רגע נתון יכול לפרוץ אירוע חירום, ושאם קורה משהו, חייבים להתעשת, לקחת פיקוד ולפעול בתוך שברירי שניות.

בעולם השלו והרגוע פשוט לא מכירים את האינסטינקט הזה. לכן, לפני כרבע מאה, כשהמחבלים חטפו את המטוסים בפיגועי ה-11 בספטמבר, הנוסעים ברוב המטוסים נשמעו להוראות, ישבו בשקט והמתינו עד שהיה מאוחר מדי. רק במטוס אחד (טיסה 93) הנוסעים הבינו את הגזירה, הסתערו על הקוקפיט ומנעו אסון גדול עוד יותר.

זו בדיוק הסיבה שבשבוע שעבר כאשר טייס עומאני ניסה לבצע פיגוע בטיסה מדובאי לישראל, הנוסעים לא חיכו רגע אחד: הם הסתערו, נטרלו אותו, ובחסדי שמיים הטיסה הסתיימה כשהטייס המחבל אזוק והנוסעים כולם ניצלו.

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ואיך הדרמה הזו בקוקפיט קשורה לחשבון הבנק ולדירה שלכם?

תסתכלו סביבכם בחיים היומיומיים: שני אנשים יכולים לעמוד בדיוק מול אותה סיטואציה, מול אותו אתגר או מול אותה סכנה. אחד יזהה את המצב, יתעשת מיד ויסתער על הפתרון ואילו השני יקפא, יישאר אדיש, ימצא תירוצים ויחכה לראות "מה יילד יום".

וזה נכון בדיוק גם בעולם הנדל"ן.

קחו למשל שני אברכים צעירים. לשניהם יש בדיוק את אותו מצב פתיחה: הון עצמי מצומצם, אין להם דירה בבעלותם, מחירי השכירות שוחקים אותם מדי חודש והם חוששים מהיום שמחירי הדירות בשוק ימריאו כלפי מעלה.

מה ההבדל היחיד ביניהם? צורת התגובה.