מתקן הוצאה להורג וכריסטה פייק ( צילום: California Department of Corrections and Rehabilitation )

ניסיון ההוצאה להורג של כריסטה פייק בטנסי ב-30 בספטמבר 2026 הפך בתוך שעות מאירוע פלילי ומשפטי חריג לסיפור בעל משמעות רחבה בהרבה.

פייק, שנידונה למוות בגין רצח שביצעה ב-1995, שרדה את ניסיון ההמתה באמצעות זריקה קטלנית לאחר שניתנו לה שתי מנות של חומר ההמתה. היא פונתה לבית חולים, וב-6 באוקטובר דיווחו עורכי דינה כי היא בהכרה ומשוחחת, אף שהיא עדיין מאושפזת ומצבה הרפואי נותר מורכב. Reuters הגדיר את המקרה כראשון הידוע בארצות הברית שבו אדם שרד לאחר שחומרי ההוצאה להורג עצמם כבר ניתנו. בהמשך השבוע דווח כי היא סובלת מקריש דם בריאה, ידיים נפוחות "כמו כפפה נפוחה" ואינה מסוגלת לאכול או לשתות. מושל טנסי ביל לי עצר בעקבות האירוע את כל ההוצאות להורג הנוספות שתוכננו במדינה לשנת 2026 והורה על בדיקה חיצונית מקיפה של ההליך. החברות בין שני הזוגות הצעירים השכנים - הובילה להידרדרות חמורה ומסוכנת | סיפור מטלטל משה רבי | 14:25 האברך היה כפסע לפני גירושין בגלל סיפור הזוי - וניצל ברגע האחרון | המלכודת שהורסת נישואין מרדכי רוט | 14:24 המקרה של פייק חריג במיוחד גם משום שכשלים בהוצאות להורג בארצות הברית אינם תופעה חדשה. לפי Death Penalty Information Center, לפני פייק היו אנשים ששרדו ניסיונות הוצאה להורג, אך במקרים הידועים הללו הכשל התרחש לפני שהתרופות הקטלניות הוזרמו בהצלחה. המקרה של פייק שונה בכך שהתרופות ניתנו והיא עדיין נותרה בחיים. 29 בני אדם הוצאו להורג בארה״ב ב-2026 עד 29 בספטמבר 2026 הוצאו להורג בארצות הברית 29 בני אדם בשש מדינות. הנתון אינו כולל את כריסטה פייק, משום שניסיון ההוצאה להורג שלה לא הסתיים במותה. פלורידה מובילה את המדינה בפער עצום: 16 הוצאות להורג ב-2026. אחריה טקסס עם שש, אוקלהומה עם שלוש, אלבמה עם שתיים ואריזונה וטנסי עם אחת כל אחת. המספרים ממחישים עד כמה השימוש בעונש המוות מרוכז במספר קטן של מדינות. ב-2025 הוצאו להורג בארצות הברית 47 בני אדם - המספר הגבוה ביותר מאז 2014. בשנת 2024 היו 25 הוצאות להורג, ב-2023 היו 24, ב-2022 היו 18, ב-2021 היו 11 וב-2020 היו 17. למרות העלייה בשנים האחרונות, התמונה ההיסטורית שונה לחלוטין: שיא העידן המודרני היה בשנת 1999, אז הוצאו להורג 98 בני אדם בארצות הברית. מאז חלה ירידה משמעותית במספר ההוצאות להורג.

הוצאה להורג בתלייה ( צילום: שאטרסטוק )

27 מדינות עדיין מחזיקות בעונש המוות

עונש המוות עדיין קיים בחוק ב-27 מתוך 50 מדינות ארצות הברית. אלה הן:

אלבמה, אריזונה, ארקנסו, קליפורניה, פלורידה, ג'ורג'יה, איידהו, אינדיאנה, קנזס, קנטקי, לואיזיאנה, מיסיסיפי, מיזורי, מונטנה, נברסקה, נבדה, קרוליינה הצפונית, אוהיו, אוקלהומה, אורגון, פנסילבניה, קרוליינה הדרומית, דקוטה הדרומית, טנסי, טקסס, יוטה ו-ויומינג.

גם הממשלה הפדרלית והצבא האמריקני מחזיקים בסמכות להטיל עונש מוות.

מנגד, 23 מדינות ביטלו את עונש המוות בחוק: אלסקה, קולורדו, קונטיקט, דלאוור, הוואי, אילינוי, איווה, מיין, מרילנד, מסצ'וסטס, מישיגן, מינסוטה, ניו המפשייר, ניו ג'רזי, ניו מקסיקו, ניו יורק, דקוטה הצפונית, רוד איילנד, ורמונט, וירג'יניה, וושינגטון, וירג'יניה המערבית וויסקונסין, וכן מחוז קולומביה.

עם זאת, גם בתוך הרשימה הזאת קיימים מצבים חריגים. ניו המפשייר ביטלה את עונש המוות ב-2019, אך הביטול לא חל רטרואקטיבית על אסיר אחד שנותר בשורת הנידונים למוות. ניו מקסיקו ביטלה את העונש ב-2009, אך שני אסירים שנידונו לפני הביטול נותרו תחת גזר דין מוות.

יש גם מדינות שבהן עונש המוות חוקי אך בפועל כמעט שאינו מופעל. למעשה, Death Penalty Information Center ציין ב-2026 כי 32 מדינות לא ביצעו הוצאה להורג במשך לפחות עשור.

כסא חשמלי ( צילום: מדינת פלורידה )

באיזו שיטה מבצעים הוצאות להורג?

הזריקה הקטלנית היא עדיין השיטה המרכזית בארצות הברית. כל 29 ההוצאות להורג שבוצעו ב-2026 עד סוף ספטמבר נעשו באמצעות זריקה קטלנית.

אבל החוק האמריקני מאפשר מגוון רחב בהרבה של שיטות, בהתאם למדינה. באלבמה ניתן להשתמש בזריקה קטלנית, בחנק באמצעות חנקן או בכיסא חשמלי, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

באריזונה למשל, קיימת זריקה קטלנית, ובמקרים היסטוריים מסוימים גם אפשרות לגז.

במיסיסיפי קיימת היררכיה של זריקה קטלנית וחנק בחנקן, ולאחר מכן כיסא חשמלי וכיתת יורים במקרה שהשיטות האחרות אינן אפשריות.

גם כיתת יורים חוזרת לאמריקה

אחד השינויים הבולטים בשנים האחרונות הוא החזרה של שיטות ישנות, בין היתר על רקע הקושי של רשויות בתי הסוהר להשיג תרופות להוצאות להורג.

כיתת יורים הפכה שוב לאפשרות חוקית בכמה מדינות. קרוליינה הדרומית אף ביצעה בשנים האחרונות הוצאה להורג בשיטה זו, לראשונה בארצות הברית מזה שנים רבות. באיידהו, כאמור, כיתת היורים הפכה ב-2026 לשיטה העיקרית הקבועה בחוק.

גם ברמה הפדרלית חל שינוי. באפריל 2026 הודיע משרד המשפטים האמריקני כי בכוונתו להוסיף להליך הפדרלי אפשרויות של כיתת יורים, כיסא חשמלי וגז, לצד הזריקה הקטלנית. המהלך הוסבר בין היתר בקושי להשיג את התרופות הדרושות להזרקות קטלניות.

אלבמה הפכה בינואר 2024 למדינה הראשונה בעולם המודרני שהוציאה אדם להורג באמצעות חנק בחנקן. השיטה אושרה לאחר שהמדינות התמודדו עם מחסור בתרופות להזרקה קטלנית.

ההוצאה להורג של קנת' סמית' עוררה מחלוקת קשה לאחר שעדי ראייה תיארו תנועות חריגות וממושכות. המדינה, מצדה, הגנה על ההליך וטענה כי בוצע בהתאם לפרוטוקול.

מאז אומצה האפשרות החוקית גם במדינות נוספות, בהן לואיזיאנה, מיסיסיפי ואוקלהומה.

כריסטה פייק אינה הראשונה שהוצאה להורג שלה השתבשה

ההיסטוריה האמריקנית המודרנית כוללת שורה של ניסיונות הוצאה להורג שבהם ההליך לא התנהל כמתוכנן.

ב-2009, רומל ברום באוהיו הפך לאחד המקרים המפורסמים ביותר לאחר שצוות ההוצאה להורג לא הצליח למצוא וריד מתאים. ההוצאה להורג הופסקה והוא נותר בחיים. הוא מת בכלא ב-2020, מבלי שהוצאה להורג נוספת בוצעה בו.

ב-2014, ג'וזף רודולף ווד באריזונה עבר הוצאה להורג שהתארכה באופן חריג. המקרה עורר ביקורת ציבורית ומשפטית קשה על פרוטוקול הזריקה הקטלנית.

ב-2014 התרחש גם המקרה של קלייטון לוקט באוקלהומה, שבו ההליך לא התנהל כמתוכנן והוא מת לאחר הליך שהתארך משמעותית. האירוע הפך לאחד המקרים המרכזיים שהציתו מחדש את הוויכוח על אמינות הזריקה הקטלנית.

ב-2018 נעצר ניסיון ההוצאה להורג של דויל האם באלבמה לאחר שהצוות לא הצליח להשלים את ההליך. מאוחר יותר הושג הסדר שמנע ניסיון נוסף להוציאו להורג, והוא מת בשנת 2021.

גם קנת' סמית' ואלן מילר באלבמה חוו ניסיונות הוצאה להורג כושלים באמצעות זריקה קטלנית לפני שהוצאו לבסוף להורג באמצעות חנק בחנקן.

ובפברואר 2024 הופסק ניסיון ההוצאה להורג של תומאס קריץ' באיידהו לאחר שצוות ההוצאה להורג לא הצליח להשיג גישה ורידית מתאימה למרות ניסיונות חוזרים.

גם בטנסי היה השנה מקרה נוסף לפני פייק: ב-21 במאי 2026 נעצרה הוצאתו להורג של טוני קארות'רס לאחר שהצוות לא הצליח למצוא וריד מתאים לזריקה. המושל העניק לו דחייה של שנה.

אבל המקרה של פייק שונה מכל אלה

החשיבות של המקרה הנוכחי אינה רק בכך שהליך הוצאה להורג נכשל. במשך עשרות שנים היו בארצות הברית ניסיונות כושלים, בעיקר סביב הקושי להשיג גישה ורידית.

הייחוד של פייק הוא שההליך עבר שלב נוסף: חומרי ההמתה ניתנו לה בשתי מנות, ובכל זאת היא לא מתה.

לפי עורכי דינה, פייק נותרה בחיים והועברה לבית החולים. ב-6 באוקטובר, כאמור, הם דיווחו שהיא בהכרה ומשוחחת. במקביל הם פנו לבית המשפט בדרישה לשמר ראיות הקשורות להליך ולבדוק כיצד התנהל.

בכך הפך המקרה לשאלה רחבה הרבה יותר מאשר גורלה של אסירה אחת: האם ניתן להבטיח שהמדינה, כאשר היא מפעילה את העונש הקיצוני ביותר שביכולתה להטיל, מסוגלת לבצע אותו באופן אמין ועקבי?

טנסי עצרה את ההוצאות להורג

המשמעות המיידית של האירוע כבר ברורה. טנסי עצרה את ההוצאה להורג המתוכננת הנוספת שלה לשנת 2026, והודיעה על בדיקה חיצונית של מה שהתרחש.

וזה אינו ויכוח תיאורטי בלבד. טנסי עצמה כבר נאלצה להתמודד השנה עם ניסיון הוצאה להורג נוסף שלא ניתן היה להשלים בגלל בעיה בגישה לווריד.

הצטברות המקרים הללו מסבירה מדוע שאלת "אמינות" ההוצאה להורג הפכה בשנים האחרונות לחלק מרכזי בדיון האמריקני על עונש המוות.

עונש מוות חוקי - אך פחות ופחות מדינות משתמשות בו

התמונה הכוללת בארצות הברית מורכבת: עונש המוות עדיין חוקי ב-27 מדינות, אך מספר המדינות שבפועל מוציאות אנשים להורג קטן בהרבה.

ב-2026, עד סוף ספטמבר, שש מדינות ביצעו הוצאות להורג בפועל - פלורידה, טקסס, אוקלהומה, אלבמה, אריזונה וטנסי. טנסי ניסתה להוציא להורג אדם נוסף, כריסטה פייק, אך הניסיון נכשל.

פלורידה היא החריגה הבולטת ביותר. 16 מתוך 29 ההוצאות להורג בארצות הברית ב-2026 בוצעו במדינה אחת. ב-2025 הוציאה פלורידה להורג 19 בני אדם - המספר הגבוה ביותר במדינה מאז החזרת עונש המוות בארצות הברית ב-1976.

כך נוצר מצב שבו עונש המוות עדיין קיים בחוק בחלק גדול מארצות הברית, אך בפועל הפעלתו מרוכזת במספר מצומצם של מדינות.

ומה צפוי מכאן?

המקרה של כריסטה פייק צפוי להמשיך ולהעסיק את מערכת המשפט האמריקנית. השאלה המרכזית אינה רק מה גרם לכשל, אלא גם מה יהיו ההשלכות המשפטיות שלו ומה יוחלט לגבי האפשרות לנסות בעתיד לבצע את גזר הדין.

בינתיים, טנסי עצרה את ההוצאות להורג שלה לשארית 2026 והורתה על חקירה חיצונית.

המקרה גם מחזיר לקדמת הבמה את אחת העובדות הבולטות על עונש המוות האמריקני: אין "שיטה אמריקנית" אחת להוצאה להורג. כל מדינה קובעת את החוק שלה, את השיטה שלה ואת הפרוטוקול שלה - ובשנים האחרונות, על רקע מחסור בתרופות להזרקה, חלק מהמדינות אף חוזרות לשיטות כמו כיסא חשמלי וכיתת יורים או מאמצות שיטות חדשות כמו חנק בחנקן.

דווקא על רקע המגמה הזו, ניסיון ההוצאה להורג הכושל של כריסטה פייק הופך לאירוע בעל משמעות לאומית: לא רק עוד תיק של אסירה בשורת הנידונים למוות, אלא מקרה שמציב במבחן את עצם היכולת של המדינה לבצע את העונש הקיצוני ביותר שלה כפי שתכננה.