10 10 0:00 / 0:43

המחאות הסוערות של תלמידי התיכון בצרפת הגיעו בימים האחרונים לנקודת רתיחה, כאשר אירועי אלימות חריגים נרשמו בשורה של ערים ברחבי המדינה.

מה שהחל כמחאה על מחסור במורים, כיתות צפופות ותשתיות מוזנחות הפך לעימותים אלימים, הצתות, שימוש בזיקוקים ופגיעה במפגינים, אנשי צוות, שוטרים ואזרחים. ברחובות פריז וערים נוספות נצפו סצנות שנראה כאילו נלקחו מסרט מלחמה: שוטרים יורים רימוני הלם אחד אחרי השני, בעוד לבנים כבדות מושלכות עליהם ממרחק. עשן כבד נצפה באופק עולה מרחובות הבירה הצרפתית. אחד האירועים החריגים ביותר התרחש ביום שלישי בסן-סיר-ל'אקול, סמוך לוורסאי. תינוק בן שנה שהיה בעגלה עם הוריו נפגע מירי מרגמה זיקוקית שנורתה בגובה נמוך, בסמוך לשני בתי ספר. החברות בין שני הזוגות הצעירים השכנים - הובילה להידרדרות חמורה ומסוכנת | סיפור מטלטל משה רבי | 14:25 התינוק אושפז לאחר שסבל מפגיעה באוזניים בעקבות הפיצוץ, אך לא נשקפה סכנה לחייו. המשטרה עצרה תלמידת תיכון בת 16, החשודה בהדלקת הזיקוק. לפי הדיווח, החקירה מתמקדת בחשד שהזיקוק נורה ישירות לכיוון המשפחה.

10 10 0:00 / 0:29

במקרה חמור אחר, במרסיי, אישה בת כ-40 שהמתינה בתחנת אוטובוס ניסתה למנוע מצעירים להשחית תחנת אוטובוס.

אחד מהם, נער בן 15, חשוד כי התקרב אליה, ריסס לעבר פניה חומר מתוך תרסיס והצית אותו באמצעות מצית (התיעוד למעלה). האישה נפגעה מכוויות בפניה. הנער נעצר ובהמשך הושם במעצר לאחר שהועמד לדין בחשד ל"מעשה ברברי". על פי הרשויות, הוא הודה במעשה והביע חרטה.

גם בתוך המחאה עצמה נרשמו פגיעות קשות במיוחד. אירוע מזוויע במיוחד התרחש ב־5 באוקטובר, בעיר לנס שבצפון צרפת, כאשר תלמיד בן 15 איבד את ידו באירוע שבו היה מעורב רימון הלם משטרתי.

נסיבות האירוע עדיין נחקרות: בתחילה נמסר כי הנער הרים את הרימון, אך הרשויות לא אישרו זאת באופן סופי, ומשפחתו טענה כי הוא לא ניסה להרים אותו.

התגובות ברשת נעו בין זעם על השוטרים שגרמו לנער לאבד את ידו לנצח, לבין אחרים שהאשימו את הנער בניסיון להשליך רימון על שוטרים, וטענו כי הוא קיבל את המגיע לו.

בעקבות האירוע הודיע שר הפנים לורן נונז על השעיה זמנית של השימוש ברימוני ההלם בהפגנות תלמידי התיכון, עד לבירור נסיבות הפציעה. הממשלה הביע צער על המקרה החריג. בעקבות אופי הפגיעה, בית החולים לא הצליח להציל את ידו של הנער - שיישאר קטוע-יד לשארית חייו.

זה אינו האירוע היחיד שבו נבדקת התנהלות המשטרה. ב־28 בספטמבר, בסן-אואן-ל'אומון, נער בן 14 נפגע בפניו במהלך עימות עם שוטרים.

לפי החקירה, שוטר ירה לעברו רימון גז באמצעות משגר Cougar מטווח קרוב ובירי ישיר - אופן שימוש שנוגד את הנהלים בשל הסיכון שבו. הנער סבל משבר כפול בלסת ומפגיעות קשות בשיניו. נגד השוטר נפתחה חקירה, ובהמשך הועמד בחשד לעבירות אלימות שהובילו למוגבלות קבועה.

יומיים לאחר מכן, בעיר טור, תלמיד בן 16 איבד את השימוש בעינו הימנית. התובע המקומי אמר כי הפציעה תואמת לפגיעה של קליע גומי מסוג LBD, ומשפחתו הגישה תלונה. גם במקרה הזה נפתחה חקירה של הגוף המפקח על המשטרה, IGPN.

במקרה נוסף, תלמיד בעיר סלסטאט נפגע באורח קשה בזרוע לאחר שאירוסול הושלך אל תוך אש. האירוע התרחש על רקע ההתפרעויות סביב בתי הספר, והוא מצטרף לשורה של פגיעות שנגרמו כתוצאה מהשימוש באש ובחומרים דליקים במהלך המחאות.

גם אנשי החינוך הפכו למטרה. בלה סיוטה, סמוך למרסיי, מורה רוסס בדלק ולאחר מכן הותקף פיזית בידי שני אנשים, לפי הרשויות. האירוע התרחש כאשר המחאות סביב בתי הספר באזור הפכו לאלימות.

במרסיי נרשם אירוע חמור נוסף כאשר מאות צעירים הקיפו כבאית שהגיעה לטפל בשריפה ליד בית ספר. לפי המשטרה, הכבאים נאלצו לעזוב את הרכב, ולאחר מכן הוא הוצת. במקומות אחרים הוצתו פחי אשפה, כניסות לבתי ספר ומבנים נוספים.

10 10 0:00 / 1:18

גם שוטרים נפגעו באלימות. בפריז תועדה שוטרת בודדה כשהיא נרדפת על ידי מספר צעירים, הופלה לקרקע וספגה בעיטות. בבלפור, למחרת, קבוצה של צעירים תקפה שוטר בלבוש אזרחי לאחר שעצר נער. בסרטונים שתוארו על ידי Le Monde נראה השוטר מופל וסופג בעיטות, כאשר אחד המעורבים פוגע בראשו והוא מאבד את הכרתו לזמן קצר.

במקביל, הרשויות מדווחות על שימוש באמצעים מסוכנים נוספים מצד מפגינים. כבר בסוף ספטמבר דיווחה המשטרה על שבעה מקרים שבהם הושלך חומצה הידרוכלורית לעבר אנשי כוחות הביטחון. באזורים אחרים הושלכו זיקוקים לעבר שוטרים, הוצתו כלי רכב ופחי אשפה ונגרם נזק כבד למבני בתי ספר.

באחד האירועים החריגים בעיר קלרמון-פראן נפגע מנהל בית ספר בראשו מירי של זיקוק מסוג מרגמה. הרשויות מסרו כי הירי בוצע בידי קבוצה של אנשים רעולי פנים שנמצאו בסביבת המחאה, ולא קבעו שהם תלמידי בית הספר. מנהל בית ספר מקצועי באושל נפגע אף הוא לאחר שחזיז שהודלק הושלך לעברו והתפוצץ בסמוך אליו.

במקביל נשרף בית ספר בנאנט. הכניסה למוסד שבו לומדים כ־1,700 תלמידים נשרפה במהלך המחאה, והמבנה נאלץ להיסגר למשך מספר שבועות. נסיבות השריפה עדיין נחקרות, ובשלב זה לא נקבע מי הצית אותה.

היקף הפגיעות הכולל ממחיש את חומרת ההסלמה. לפי נתוני משרד החינוך הצרפתי שנמסרו ב־5 באוקטובר, 190 תלמידים נפצעו מאז תחילת המחאות, לצד 78 אנשי צוות חינוכי. משרד הפנים דיווח על מאות שוטרים וז'נדרמים שנפצעו. ביום שלישי לבדו נעצרו כמעט 500 בני אדם, ומספר המעצרים מתחילת המחאה כבר עבר את 6,500.

המשבר הגיע לנקודה שבה הממשלה החליטה לנקוט צעדים חריגים. לאחר אובדן ידו של הנער בן ה־15 בלנס הודיעה צרפת על השעיה זמנית של השימוש ברימוני ההלם בהפגנות תלמידי התיכון.

שר הפנים אמר כי ההחלטה תישאר בתוקף עד שיתברר בדיוק כיצד נפצע הנער. במקביל נפתחו חקירות רבות בחשד לשימוש בלתי חוקי בכוח מצד שוטרים.

ואי אפשר להתעלם כמובן מגל האנטישמיות החמור שהביאו איתן המחאות. אישה שהציגה דגל ישראל למול קבוצת פורעים הותקפה בעצמה על ידי מפגין שחטף ממנה את הדגל וקרא לעברה קריאות "נאצית".

באירוע אחר, בתוך כנסייה, נצפו צעירים שרים שירי הלל למוחמד מראח, רוצח משפחת סנדלר בבית הספר אוצר התורה בטולוז.

נרצח בפיגוע. הרב סנדלר הי"ד ( צילום: פלאש 90 )

כך, בתוך פחות משלושה שבועות, הפכה מחאה שהחלה סביב סוגיות של חינוך ותנאי לימוד לאחד ממשברי המחאה האלימים ביותר שידעה צרפת בשנים האחרונות, מלובה בעוצמה על ידי מפלגות השמאל הקיצוני האנטישמיות ושונאות השוטרים.

מצד אחד ניצבים תלמידים הטוענים כי הם נאבקים על עתידם ועל מערכת חינוך שאינה מספקת להם תנאים בסיסיים; מצד שני עומדים כוחות הביטחון, המתמודדים עם הצתות, תקיפת שוטרים, השלכת חומרים מסוכנים ואלימות ברחובות.

ובתווך נמצאים מי שלא הגיעו להפגין כלל - מורים, מנהלי בתי ספר, אנשי הצלה ואזרחים שמצאו את עצמם נפגעים בתוך גל האלימות.

ולא נשכח גם את הקהילות היהודיות, שאיכשהו תמיד מוצאות את עצמן כקרבנות לפרעות המתרחשות באירופה. ההיסטוריה תמיד חוזרת.