ה-27 בספטמבר 2012, ראש הממשלה בנימין נתניהו נושא נאום בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. כרגיל, הנושא הוא תוכנית הגרעין של איראן. אלא שאז אירע טוויסט בנאומו של נתניהו - והרגע הזה נחקק בתולדות נאומיו.

נתניהו שלף איור גרפי של פצצת אטום פרימיטיבית וצייר עליה "קו אדום" באמצעות טוש אדום, כדי להמחיש את השלב שבו איראן תשלים את העשרת האורניום לרמה צבאית. הנאום עורר הדים בינלאומיים רחבים וסיקור תקשורתי עצום.

מאז ועד היום הגימיקים מלווים את נתניהו בכל נאומיו באו"ם, כולל בנאום האחרון, אבל נתניהו כמו פרפומר ורטוריקן מנוסה משתמש בקולו הסמכותני והדרמטי להעביר את מסריו בצורה המדוייקת ביותר לכלל השומעים והצופים.

נתניהו מרבה להשתמש בסיסמאות קליטות בנאומיו כמו "או ביבי או טיבי", שהפך כעת ל"או ימין או פלסטין", והוא מתכונן לנאומיו בצורה מושקעת ויסודית, כולל הוראות מתי להרים את היד ומתי להנמיך את הטון.

אלא שלמרות ההצגה הגדולה, נתניהו לבדו אינו מכין את נאומיו, בוודאי לא הגדולים והחשובים כמו בעצרת האו"ם ובמסיבות עיתונאים חשובות. לצידו של נתניהו ומאחורי הקלעים, נמצא ד"ר חגי חריף, שעובד עם נתניהו עוד משנת 2013 כמעט ברצף.

בשנת 2023 פורסם המחירון של כותב הנאומים של נתניהו:

כתיבה/עריכה של טקסט קצר (מכתב, ברכה) באורך של עד 200 מילים - 320 שקל כולל מע"מ.

כתיבה/עריכה של טקסט (מכתב או ברכה) בין 200 ל-500 מילים - 550 שקל כולל מע"מ.

כתיבה/עריכה של טקסט באורך של למעלה מ-500 מילים - 800 שקל כולל מע"מ.

כתיבת נאום באורך של עד 500 מילים - 1,650 שקל כולל מע''מ.

כתיבת נאום באורך של בין 500 ל-1,000 מילים - 1950 שקל כולל מע"מ.

כתיבת נאום באורך של למעלה מ-1,000 מילים - 2,200 שקל כולל מע"מ.

בתחילת ההתקשרות ביניהם קיבל חריף לשנה 150 אלף שקל, לאחר הפסקה של כשנתיים בהם שהה נתניהו באופוזיציה ועם חזרת נתניהו לשלטון עלה שכרו של חריף ל-180 אלף שקל בשנה כולל מע"מ.

על פי דיווחים שונים נתניהו מחזיק גם בכותב נאומים באנגלית שזהותו לא פורסמה. את הנאומים באו"ם ובקונגרס כותב נתניהו עצמו בשיתוף עם יועצים מדיניים קרובים (כגון השר לשעבר רון דרמר), כאשר נתניהו עורך, משכתב ומוסיף חלקים מרכזיים בעצמו.