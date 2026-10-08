ה-27 בספטמבר 2012, ראש הממשלה בנימין נתניהו נושא נאום בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. כרגיל, הנושא הוא תוכנית הגרעין של איראן. אלא שאז אירע טוויסט בנאומו של נתניהו - והרגע הזה נחקק בתולדות נאומיו.
נתניהו שלף איור גרפי של פצצת אטום פרימיטיבית וצייר עליה "קו אדום" באמצעות טוש אדום, כדי להמחיש את השלב שבו איראן תשלים את העשרת האורניום לרמה צבאית. הנאום עורר הדים בינלאומיים רחבים וסיקור תקשורתי עצום.
מאז ועד היום הגימיקים מלווים את נתניהו בכל נאומיו באו"ם, כולל בנאום האחרון, אבל נתניהו כמו פרפומר ורטוריקן מנוסה משתמש בקולו הסמכותני והדרמטי להעביר את מסריו בצורה המדוייקת ביותר לכלל השומעים והצופים.
נתניהו מרבה להשתמש בסיסמאות קליטות בנאומיו כמו "או ביבי או טיבי", שהפך כעת ל"או ימין או פלסטין", והוא מתכונן לנאומיו בצורה מושקעת ויסודית, כולל הוראות מתי להרים את היד ומתי להנמיך את הטון.
אלא שלמרות ההצגה הגדולה, נתניהו לבדו אינו מכין את נאומיו, בוודאי לא הגדולים והחשובים כמו בעצרת האו"ם ובמסיבות עיתונאים חשובות. לצידו של נתניהו ומאחורי הקלעים, נמצא ד"ר חגי חריף, שעובד עם נתניהו עוד משנת 2013 כמעט ברצף.
בשנת 2023 פורסם המחירון של כותב הנאומים של נתניהו:
- כתיבה/עריכה של טקסט קצר (מכתב, ברכה) באורך של עד 200 מילים - 320 שקל כולל מע"מ.
- כתיבה/עריכה של טקסט (מכתב או ברכה) בין 200 ל-500 מילים - 550 שקל כולל מע"מ.
- כתיבה/עריכה של טקסט באורך של למעלה מ-500 מילים - 800 שקל כולל מע"מ.
- כתיבת נאום באורך של עד 500 מילים - 1,650 שקל כולל מע''מ.
- כתיבת נאום באורך של בין 500 ל-1,000 מילים - 1950 שקל כולל מע"מ.
- כתיבת נאום באורך של למעלה מ-1,000 מילים - 2,200 שקל כולל מע"מ.
בתחילת ההתקשרות ביניהם קיבל חריף לשנה 150 אלף שקל, לאחר הפסקה של כשנתיים בהם שהה נתניהו באופוזיציה ועם חזרת נתניהו לשלטון עלה שכרו של חריף ל-180 אלף שקל בשנה כולל מע"מ.
על פי דיווחים שונים נתניהו מחזיק גם בכותב נאומים באנגלית שזהותו לא פורסמה. את הנאומים באו"ם ובקונגרס כותב נתניהו עצמו בשיתוף עם יועצים מדיניים קרובים (כגון השר לשעבר רון דרמר), כאשר נתניהו עורך, משכתב ומוסיף חלקים מרכזיים בעצמו.
נתניהו הוא לא היחיד בממשלה שמחזיק בכותב נאומים, על פי דיווח ב'דה מרקר' באוגוסט 2024, שרת התחבורה מירי רגב ומשרד התחבורה החזיקו בעיתונאי והסופר הישראלי חנן עמיאור ככותב הנאומים לשרה ולמשרד.
בגילגוליה הפוליטיים הקודמים של רגב, הייתה זו ח"כ לשעבר גלית דיסטל-אטבריאן, שעבדה אז בתאגיד השידור "כאן" וכתבה נאומים למירי רגב בזמן כהונתה כשרת התרבות.
בתקופת כהונתו הקצרה כראש ממשלה מינה נפתלי בנט שני כותבי נאומים: חן קוטס בר ורני רביב. האחרון משמש עד היום ככותב נאומים לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ובעבר היה כותב הנאומים של ראשי ממשלת ישראל אהוד אולמרט. על פי הדיווח בכאן רשת ב', שני הכותבים הרוויחו כ-45,000 שקל כל אחד עד לסיום שנת 2021.
בנוסף נחשפו התעריפים של השניים לגבי כל עבודה שעשו:
- על כתיבת נאום באורך של עד 500 מילים, קוטס יקבל 1,400 שקלים, ואילו רביב 1,404 שקלים.
- עבור נאום של יותר מ-500 מילים, ישולם לקוטס 1,750 שקלים, ואילו לרביב 1,755 שקלים.
- על עיבוד או עריכת טקסט באורך של יותר מ-500 מילים, התעריף של קוטס הוא 650 שקלים, ושל רביב 585 שקלים.
- על כתיבת ועריכת טקסט קצר עד 200 מילה קוטס יקבל כ-200 שקלים, ואילו לרביב ישולמו 351 שקלים.
חבר הכנסת לשעבר חילי טרופר היה לאורך שנים האיש המרכזי שסייע לבני גנץ בניסוח וגיבוש נאומיו ומצע המפלגה מאז הקמת כחול לבן, אך הוא פרש מהמפלגה במאי 2026. בעבר דווח גם כי העיתונאי יהודה שוחט יצא לתקופה מסוימת לחופשה כדי לסייע בכתיבת נאומים עבורו.
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טרופר גם כתב את הנאום שנשא גנץ בגני התערוכה בינואר 2019 כאשר הקים את כחול-לבן. זה היה נאום דרמטי שטלטל את המערכת הפוליטית והפך את גנץ לאבן שואבת, מועמד לגיטימי לראשות הממשלה שסחף אליו נבחרת חלומות (יאיר לפיד, גבי אשכנזי, משה יעלון ואחרים) ו-35 מנדטים בקלפי.