הריקודים בבת ים, הלילה - צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:27 הריקודים בבת ים, הלילה ( צילום: קובי ישראל )

גל ניסיונות המעצרים של תלמידי ישיבות נמשך במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) ברחבי הארץ, כאשר כוחות המשטרה הצבאית הגיעו לשורת כתובות בדימונה ובבת ים בניסיון לעצור בחורי ישיבות - אך בכל המקרים יצאו הכוחות בידיים ריקות.

בדימונה הגיעו סמוך לשעה אחת בלילה כוחות המשטרה הצבאית לבית ברחוב נתיב הל"ה, שם ניסו לעצור בחור ישיבה. ניסיון המעצר לא צלח, ובהמשך הגיעו הכוחות לכתובת נוספת ברחוב מולדה בעיר, שם ניסו לעצור שני אחים, תלמידי ישיבות מעדות המזרח. בעקבות ניסיון המעצר הופעלה מערכת 'צבע שחור', ועשרות חסידי גור הוזעקו למקום והצליחו למנוע את המעצר. לאחר עזיבת הכוחות התקיימו במקום ריקודים.

ההפגנות בבת ים, הלילה - צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:21 ההפגנות בבת ים, הלילה ( צילום: קובי ישראל )

בהמשך הלילה עברו ניסיונות המעצרים לבת ים. סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר הגיעה המשטרה הצבאית לביתו של בן ישיבה, תלמיד ישיבת 'המיישר' של המקובל הרב בניהו שמואלי. מדובר בניסיון המעצר השלישי של אותו בחור.

גם הפעם לא הצליחו הכוחות לבצע את המעצר, לאחר שעשרות מפגינים שהוזעקו באמצעות מערכת 'צבע שחור' הגיעו למקום. במקום התפתחו עימותים בין המפגינים לבין הכוחות, ולאחר כשעה עזבה המשטרה הצבאית את האזור מבלי שהצליחה לבצע את המעצר. לאחר עזיבת הכוחות חגגו המפגינים במקום בריקודים.

האירועים הלילה מצטרפים לשורת ניסיונות מעצר של תלמידי ישיבות שנרשמו בימים האחרונים. אתמול (רביעי) נעצר אליהו דבדה, תלמיד ישיבת אורחות מאיר בירושלים, בביתו בבאר שבע על ידי המשטרה הצבאית. הוא הועבר למחנה המעצר בעיר הבה"דים ובהמשך לכלא 10, שם נשפט ונידון ל-20 ימי מחבוש בכלא הצבאי.

בת ים, הלילה - צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:14 בת ים, הלילה ( צילום: קובי ישראל )

גם תלמיד ישיבת 'חברון כנסת ישראל', שנעצר ביום שלישי באילת, נשפט אתמול ונידון ל-20 ימי מחבוש בכלא צבאי. עורכי דין מטעם ארגוני הסיוע פועלים כדי לקצר את תקופת מעצרם של שני הבחורים.

ברקע גל המעצרים, מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך הורה אתמול על מחאות שיתקיימו היום (חמישי) בשעה 16:00 בירושלים ובגוש דן, במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בימים האחרונים. על פי ההודעה שפרסמה הוועדה להצלת עולם התורה, ראש הישיבה הורה על המחאות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בידי שלטונות הצבא 'בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי'.

גם תלמידי הגר"צ פרידמן הונחו להשתתף במחאות. המחאה המתוכננת להיום צפויה להיות אחת המחאות הגדולות בתקופה האחרונה.