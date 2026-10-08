אחרי הפרסומים - צה"ל חושף: תלמידי ישיבות עריקים נעצרו הלילה

התקשורת הכללית זועמת בימים האחרונים לאור ההצלחה של מפגינים חרדים למנוע מעצרים יזומים של תלמידי ישיבות לומדי התורה הקדושה על ידי המשטרה הצבאית.

אירועים מסוג זה חזרו על עצמם מספר פעמים, בין היתר בעיר מודיעין שם נאלצו הכוחות לסגת ולא הצליחו לבצע מעצר של תלמיד הישיבה, בעל תשובה המוגדר כעריק.

בעקבות הביקורת הקשה של השמאל על צה"ל שאינו מצליח לבצע מעצרים מול ההתנגדות החרדית, נאלץ היום (חמישי) דובר צה"ל לפרסם הבהרה חריגה שנועדה ככל הנראה לפייס את הרוחות למול הביקורת.

בהודעת דובר צה"ל הרשמית צוין כי "במהלך הלילה התבצעו מספר מעצרי משתמטים ועריקים יזומים מוצלחים ברחבי הארץ".

בצה"ל הדגישו כי "הטענה כי מעצר העריק בעיר בת ים לא התבצע בעקבות הפגנה אינה נכונה. בכתובת אחת בעיר בת ים, לא אותר עריק במשך זמן ממושך, לכן צוות הבילוש עזב את המקום בהתאם להחלטת המפקד בשטח."

בין השורות ניתן להבין כי מדובר בעריקים חרדים, ול'כיכר השבת' נודע כי אכן נעצרו הלילה מספר תלמידי ישיבות.

לפי מידע שהגיע לידינו, כלל ניסיונות המעצרים שהגיעו לכדי מגע עם חשוד - הסתיימו במעצר, כולל כאמור מספר בני ישיבה.

בימים האחרונים וברקע הבחירות המתקרבות, חזר צה"ל לבצע מעצרים יזומים כנגד עריקים תלמידי ישיבות שפג מעמדם החוקי מול הצבא.

בזמן שישראל עומדת כשלושה שבועות לפני הבחירות, אי אפשר להתעלם מהרושם שנוצר כאילו צה"ל מנסה לרצות אי-אלו גורמים המעוניינים בפגיעה בעולם התורה, כל זאת כאשר המתח בין המגזרים בישראל נמצא בשיאו.