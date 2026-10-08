עופר וינטר שמציג את עצמו כאיש ימין אלטרנטיבי אימץ היום (חמישי) בנאום שנשא רטוריקה אנטי-חרדית מובהקת, זאת לאחר שמצבו בסקרים הלך ודעך בימים האחרונים.

כזכור, בסקר מפתיע שפורסם השבוע התברר כי מפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה ואף רחוקה ממנו יחסית.

היום כאמור, בחר וינטר לאמץ את הרטוריקה האנטי-חרדית המזוהה בעיקר עם השמאל והתקשורת הכללית, כאשר תקף באופן אישי את חבר הכנסת גולדקנופף והצהיר כי "מי שנותן יקבל, ומי שלא משרת - לא יקבל".

בדברים שנשא היום וינטר באוניברסיטת רייכמן אמר וינטר:

"כולם כולל כולם מחויבים לשאת באחריות לביטחון המדינה. אין שום סקטור שרשאי להדיר את עצמו מן העניין אין ואסור שיהיה. זה נגמר. מי שלוחם ומוסר נפש עבור עם ישראל אנחנו חייבים להעלות אותו על נס זה סדר העדיפות הנכון, הראוי והיחיד במדינה מתוקנת. חייבים לדאוג ללוחמים שלנו, למשרתים, ואנחנו נדאג להם לפני כל דבר אחר".

וינטר הוסיף: "אני לא אהיה מוכן למכור את הלוחמים והמשרתים בעד שום דיל פוליטי. האינטרס של גולדקנופף הוא הפוך מהאינטרס שלי והפוך מהאינטרס של עם ישראל בכל הנושא שקשור לשילוב חרדים בצה״ל. אנחנו נחוקק את חוק מעמד המשרתים שיסדיר את הנושא אחת ולתמיד. מי שנותן יקבל, ומי שלא משרת את המדינה - לא יקבל״.