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מחוקק ישראלי

הכתבת נותרה ללא מילים | חבר הכנסת מרע"מ: חמאס הוא ארגון צדקה 

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת ממפלגת רע"מ נשאל על ידי הכתבת נוה דרומי אם ארגון חמאס הוא ארגון טרור ואם הוא מוכן לומר זאת | התשובה שלו הותירה את המגישה פעורת פה (חדשות) 

כה
כיכר השבת
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חבר הכנסת יאסר חוג'יראת ממפלגת רע"מ המתמודד לכנסת הקרובה באישור בג"ץ, נשאל על ידי הכתבת נוה דרומי אם הוא מוכן לומר ש הוא ארגון טרור.

"אתה יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור?" נשאל חבר הכנסת הישראלי-ערבי, שלוש שנים בדיוק לאחר הטבח.

התשובה שלו: "זה ארגון שהוא בעצם חלק ממנו הוא ארגון של צדקה, ויש חלק כזה שהוא רוצה לקבל זכות קיום וזכות להכרה כמדינה".

לפני מספר חודשים, נשאל יושב ראש המפלגה, חבר הכנסת מנסור עבאס בכאן רשת ב׳, מה עמדתו לגבי חמאס, ואמר: "יש לי תשובה חד-משמעית, אבל לא אגיד. כל הזמן אני מקבל איומים מערבים, יהודים וארגוני פשע".

עבאס הוסיף: "גינינו כל מעשה טרור ואת כל הפשעים שהיו בשבעה באוקטובר. לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי". לדבריו, מעבר לזה אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה. זאת גישה לא נכונה. כל הזמן נופלים במלכודת הזאת של הקיצוניים בישראל.
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