שב"כ מפרסם היום (חמישי) נתונים דרמטיים על פעילות הסיכול הביטחונית בקרב תושבי הנגב והדרום, ולפיהם מתחילת שנת 2026 נעצרו לחקירה 72 תושבים בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה.

67 מהעצורים הם אזרחי ישראל בעלי תעודת זהות כחולה, ולפי שב"כ, נגד כ-50 מהעצורים כבר הוגשו כתבי אישום.

בין הפרשות שנחשפו נמצאת חוליה שפעלה בשגב שלום, ובה חמישה צעירים תושבי היישוב. על פי ממצאי החקירה, חברי החוליה ביקשו להקים ביישוב "גדוד צבאי", בהשראת הגדודים הפלסטיניים ביהודה ושומרון, ולפעול במסגרתו לקידום פיגועי טרור.

החקירה, שהתנהלה לאחר מעצרם של חברי החוליה בחודשים מאי ויוני, העלתה לפי שב"כ כי ראש החוליה פעל במשך תקופה ממושכת להקמת הגדוד, על רקע זיקה פלסטינית. בנוסף, הוא פרסם ברשתות החברתיות תכנים המסיתים נגד מדינת ישראל.

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לפי החשד, אחד מחברי החוליה הסכים להצטרף לגדוד ולבצע פיגועים, בהם ירי לעבר תחנת המשטרה בשגב שלום ופיגוע משולב של דקירה וירי בתחנה המרכזית בבאר שבע. עוד עלה בחקירתו כי צפה בסרטונים שנועדו ללמד אותו להכין מטעני חבלה.

חשוד נוסף הסכים, על פי החקירה, להצטרף לגדוד ולשמש כ"מהנדס" האחראי על הכנת מטענים נגד כוחות הביטחון. חשוד אחר, צעיר בגילו, הסכים להצטרף לתשתית ובמקביל תכנן, לפי שב"כ, לבצע באופן עצמאי פיגוע באמצעות מטען לאחר שחרורו ממעצר. בחקירתו עלה עוד כי הוא תומך בארגון המדינה האסלאמית ותכנן במשך כשנתיים לבצע פיגוע דקירה בשם הארגון.

חבר חמישי בחוליה הסכים אף הוא להצטרף לגדוד והביע נכונות לבצע פיגוע בתחנת המשטרה בשגב שלום.

פרשה נוספת נחשפה בחודש יולי, עם מעצרו של עבדאללה ג'רג'אוי, אזרח ישראלי תושב שגב שלום. לפי שב"כ, בחקירתו עלה כי הסית לטרור ותכנן לבצע פיגוע במועדון "הפורום" בבאר שבע. עוד נטען כי עמד בקשר עם פעילים המזוהים עם ארגון המדינה האסלאמית, הביע רצון לצאת לזירות לחימה של הארגון בחו"ל והזדהה עם ארגוני טרור, בהם המדינה האסלאמית וחמאס.

בשב"כ מדגישים כי נגד כלל החשודים המוזכרים בפרשות הללו הוגשו במהלך השנה כתבי אישום חמורים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, המייחסים להם עבירות טרור.

גורם בכיר בשב"כ מסר כי הפרשות שנחשפו, לצד מעצרים נוספים שבוצעו בתקופה האחרונה, "ממחישות את הסיכון הביטחוני הנשקף מכינונן של חוליות פעילים של אזרחים ישראלים", ובהן גם חוליות בעלות מאפיינים "סמי-צבאיים", המבקשות לקדם פיגועי טרור בשטח ישראל.

לדברי הגורם, פעילות משותפת של שב"כ ומשטרת ישראל הביאה לחשיפת התשתיות, למעצר המעורבים ולסיכול התוכניות עוד בטרם התממשו.

בשב"כ אומרים כי המקרים שנחשפו מצביעים על מגוון ניסיונות לקדם פעילות טרור מצד פעילים תושבי הנגב, וכי איסוף המידע, ניטור האיומים, שיבוש הפעילות ומעצר החשודים אפשרו לסכל את מימוש התוכניות לפיגועים.