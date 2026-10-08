תקיפה דרמטית של רוסיה הסתיימה במותם של עשרות אזרחים, כאשר לפי הדיווחים לפחות 33 בני אדם נהרגו ו-18 נוספים נפצעו בתקיפה שבוצעה כלפי שני אוטובוסים בעיר קרמטורסק שבמזרח אוקראינה, כך מסרו גורמי הצלה אוקראיניים.

לדברי הרשויות המקומיות, האוטובוסים הותקפו בעת שהסיעו נוסעים באזור הנמצא סמוך לקו החזית.

התביעה האוקראינית פרסמה תמונות מזירת האירוע, שבהן נראים שרידי אחד האוטובוסים כשהוא עולה באש, לצד פסולת שפוזרה על הכביש. מושל מחוז דונייצק, ואדים פילאשקין, האשים את רוסיה בתקיפה מכוונת של אוטובוס אזרחי וטען כי מדובר באירוע שנועד לפגוע במספר רב ככל האפשר של אזרחים.

ברוסיה טרם נמסרה תגובה לדיווח על התקיפה.

קרמטורסק וסלוביאנסק הסמוכה נחשבות לחלק מ"חגורת המבצרים" במזרח אוקראינה – אזור מרכזי במערכה הרוסית להשתלטות על מחוז דונייצק. שתי הערים הפכו בתקופה האחרונה ליעדים תכופים יותר של תקיפות רוסיות, על רקע התקדמות הכוחות הרוסיים במזרח.

בעקבות ההידרדרות במצב הביטחוני הורה פילאשקין על הפסקת התחבורה הציבורית בקרמטורסק ובסלוביאנסק. הוא קרא לתושבים שעדיין נמצאים באזור לעזוב אותו ולעבור לאזורים בטוחים יותר באוקראינה.

"אנחנו לא יכולים לסכן את חייהם של הנוסעים והנהגים", אמר המושל, והדגיש כי ביטחון האזרחים עומד בראש סדר העדיפויות.

התקיפה הקטלנית מגיעה לאחר ימים שבהם נרשמה החרפה משמעותית במתקפות הרוסיות ברחבי אוקראינה. לפי נתוני האו"ם שצוטטו ב-BBC, מספר האזרחים שנהרגו באוקראינה מתחילת השנה ועד אוגוסט כבר עלה על מספר האזרחים שנהרגו במהלך שנת 2025 כולה.

רק יום קודם לכן נהרגו 22 בני אדם, בהם חמישה ילדים, בתקיפה שפגעה בבניין מגורים בן חמש קומות בעיר פרילוקי, ממזרח לקייב. שלושה מהילדים שנהרגו היו בני שנה בלבד.

גם הבירה קייב נמצאת תחת איום גובר. אזעקות נשמעות בה בתדירות גבוהה, ותושבים נאלצים להסתמך במקרים רבים על תחנות המטרו כמקלטים. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הזהיר השבוע כי מידע מודיעיני מצביע על הכנות רוסיות למתקפה רחבת היקף נוספת.

זלנסקי הביע תנחומים למשפחות ההרוגים בתקיפה בקרמטורסק וקרא למדינות המערב להעניק לאוקראינה "פעולה קונקרטית" באמצעות חבילות הגנה חדשות.

אחד האתגרים המרכזיים של אוקראינה הוא המחסור במערכות ובטילי יירוט. בעוד רוסיה מגבירה את השימוש בטילים ובכטב"מים נגד מטרות ברחבי המדינה, יכולתה של אוקראינה ליירט את כל האיומים מוגבלת בשל המחסור במערכות הגנה אווירית ובטילי יירוט.

במקביל, שתי המדינות הגבירו בחודשים האחרונים את השימוש בתקיפות ארוכות טווח. רוסיה תקפה בין היתר תשתיות לוגיסטיות ומרכזי נתונים באוקראינה, בעוד קייב ממשיכה לתקוף מטרות בשטח הרוסי.

קרמטורסק שימשה במשך חלק ניכר מהמלחמה כמרכז לוגיסטי ואספקתי חשוב עבור הכוחות האוקראיניים. אולם ככל שהחזית מתקרבת אל העיר, היא נתונה להפגזות ולתקיפות אוויריות בתדירות הולכת וגוברת.

בפרט נעשה שימוש גובר ב"פצצות גלישה" נגד קרמטורסק וסלוביאנסק. מדובר בפצצות המצוידות בכנפונים המאפשרים להן לדאות למרחק לאחר השיגור ולהגיע אל מטרות הנמצאות במרחק ניכר מנקודת ההטלה. בסוף אוגוסט דווח כי תשע פצצות גלישה רוסיות שוגרו לעבר קרמטורסק ביום אחד.

מועצת העיר קרמטורסק הגדירה את התקיפה האחרונה כ"פשע מחריד" נגד האוכלוסייה האזרחית וטענה כי באזור שבו נפגעו האוטובוסים לא היו מטרות צבאיות.

הקרבות סביב דונייצק וסביב סלוביאנסק וקרמטורסק הם חלק מהמערכה הרוסית להשתלט על יתרת מחוז דונייצק הנמצאת בשליטת אוקראינה. מוסקבה מציגה את המלחמה באזור כחלק ממטרתה להגן ולבסוף להשתלט על אזורי הדונבאס, הכוללים את מחוזות דונייצק ולוהנסק. מרבית מחוז לוהנסק כבר נמצאת בשליטה רוסית, בעוד מוסקבה מבקשת להשלים את השתלטותה גם על השטח שנותר בידי אוקראינה במחוז דונייצק.