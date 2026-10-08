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בעקבות מעצר לומדי תורה

היכונו לחסימות: הפלג הירושלמי יוצא להפגין במיקומים סודיים - כבישים מרכזיים ייסגרו

בעקבות מעצרם של שני תלמידי ישיבה, הפלג הירושלמי המרכזי בראשות הגאון רבי עזריאל אויערבך הודיע אמש על הפגנות שיתקיימו היום במספר מוקדים | לפי ההערכות, אלו המוקדים שייחסמו (חדשות, חרדים) 

כה
כיכר השבת
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(צילום: דוברות המשטרה)

המחאות נגד מעצרם של לומדי התורה ושני בחורי ישיבה בפרט, צפויות להתרחב היום (חמישי) למוקדים שונים ברחבי הארץ, כאשר במערכת הביטחון ובמשטרה נערכים לאפשרות של שיבושי תנועה משמעותיים בשעות העומס.

המרכזי בראשות הגר"ע אויערבך הודיע כי יצטרף היום להפגנות במספר מוקדים שנותרו סודיים.

במוקד החשש עומדים הכבישים 1 ו-4, שבהם עלולות להתרחש חסימות שישפיעו על התנועה בגוש דן ובאזור ירושלים. כאמור, הפלג הירושלמי טרם פרסם רשימה רשמית של מוקדי המחאה, ולכן לא ברור בשלב זה היכן בדיוק יתרכזו המפגינים.

המוקדים המועדים להפגנות של הפלג הם גשר המיתרים בכניסה לעיר ירושלים וכביש 4 באזור הכניסה לעיר בני ברק אולם ייתכנו כאמור שינויים.

המחאות מגיעות לאחר שבמהלך השבוע נעצרו שני תלמידי ישיבות בבאר שבע ובאילת. במקרה של העריק שנעצר באילת, הוא עוכב תחילה בידי שוטרים, ורק לאחר בדיקה התברר כי הוא נדרש על ידי רשויות הצבא. בעקבות זאת הוא הועבר לידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל.

מי שקרא להחרפת המחאה הוא הגאון הרב הרב עזריאל אויערבך, שהורה באופן חריג יחסית להצטרף לפעולות המחאה מטעם הפלג בראשותו.

בוועדה להצלת עולם התורה מסרו כי הקריאה למחאות באה בעקבות "מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות בידי שלטונות הצבא בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי".

על פי ההערכות, ההפגנות עשויות להימשך בין שעתיים לשלוש שעות ולגרום לעומסי תנועה כבדים. מעבר לכניסה לירושלים ולכביש 4, לא מן הנמנע שיוכרזו מוקדי מחאה נוספים ברחבי הארץ במהלך היום.

במשטרה ובגורמי התנועה נערכים לאפשרות של חסימות בצירים מרכזיים, והציבור מתבקש להביא בחשבון שינויים והאטות משמעותיות במהלך שעות העומס.

בהוראתו. הגאון הרב עזריאל אויערבך (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)

כפי שדווח בהרחבה, באחד האירועים החריגים השבוע הגיעו אנשי המשטרה הצבאית למודיעין בניסיון לעצור עריק. מאות מפגינים התאספו סביב הדירה שבה שהו הכוחות, ובשל העימותים נאלצו אנשי המשטרה הצבאית לעזוב את המקום מבלי שהעריק נעצר.

אירוע נוסף התרחש הלילה בבת ים, שם הגיעו אנשי המשטרה הצבאית כדי לבצע מעצר של עריק. הכוחות לא מצאו אותו בבית, אך במקום התקבצו מפגינים, והמשטרה פעלה לפיזורם.
הפלג הירושלמיכביש 4הרב עזריאל אויערבך

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