המחאות נגד מעצרם של לומדי התורה ושני בחורי ישיבה בפרט, צפויות להתרחב היום (חמישי) למוקדים שונים ברחבי הארץ, כאשר במערכת הביטחון ובמשטרה נערכים לאפשרות של שיבושי תנועה משמעותיים בשעות העומס.

הפלג הירושלמי המרכזי בראשות הגר"ע אויערבך הודיע כי יצטרף היום להפגנות במספר מוקדים שנותרו סודיים.

במוקד החשש עומדים הכבישים 1 ו-4, שבהם עלולות להתרחש חסימות שישפיעו על התנועה בגוש דן ובאזור ירושלים. כאמור, הפלג הירושלמי טרם פרסם רשימה רשמית של מוקדי המחאה, ולכן לא ברור בשלב זה היכן בדיוק יתרכזו המפגינים.

המוקדים המועדים להפגנות של הפלג הם גשר המיתרים בכניסה לעיר ירושלים וכביש 4 באזור הכניסה לעיר בני ברק אולם ייתכנו כאמור שינויים.

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המחאות מגיעות לאחר שבמהלך השבוע נעצרו שני תלמידי ישיבות בבאר שבע ובאילת. במקרה של העריק שנעצר באילת, הוא עוכב תחילה בידי שוטרים, ורק לאחר בדיקה התברר כי הוא נדרש על ידי רשויות הצבא. בעקבות זאת הוא הועבר לידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל.

מי שקרא להחרפת המחאה הוא הגאון הרב הרב עזריאל אויערבך, שהורה באופן חריג יחסית להצטרף לפעולות המחאה מטעם הפלג בראשותו.

בוועדה להצלת עולם התורה מסרו כי הקריאה למחאות באה בעקבות "מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות בידי שלטונות הצבא בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי".

על פי ההערכות, ההפגנות עשויות להימשך בין שעתיים לשלוש שעות ולגרום לעומסי תנועה כבדים. מעבר לכניסה לירושלים ולכביש 4, לא מן הנמנע שיוכרזו מוקדי מחאה נוספים ברחבי הארץ במהלך היום.

במשטרה ובגורמי התנועה נערכים לאפשרות של חסימות בצירים מרכזיים, והציבור מתבקש להביא בחשבון שינויים והאטות משמעותיות במהלך שעות העומס.