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אָעוּפָה אֶשְׁכֹּנָה | הרבי החסידי מבני ברק הלהיב את החסידים עם הניגון המרוקאי

המונים נהרו בימי חג הסוכות אל חצה"ק זוטשקא, שם התרוממו במשך שעות ארוכות למלך ק-ל חי וקים בזמירות שירות ותשבחות | בשמחת בית השואבה הלהיב הרבי את החסידים בשירת 'אעופה אשכנה', תוך שהוא מתרומם לריקוד נסער עם לפידי אש בידיו (חסידים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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שמחת בית השואבה בזוטשקא
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)

המונים נהרו במהלך ימי המועד אל הסוכה הגדולה של האדמו"ר זוטשקא, ובפרט בשמחת בית השואבה המרכזי שעמד בסימן "אושפיזא דיוסף", והחל בשעה מוקדמת כשהוא נמשך בהתלהבות עצומה עד לשעות הקטנות של הלילה.

במרכז המעמד רומם האדמו"ר מזוטשקא את הקהל רבות בקדושת יוסף הצדיק כדרכו בקודש, כשהוא מקרין מרוחו על ההמונים שניצלו כל רגע להסתופף בצילו.

למעמד המרומם הגיעו להשתתף שורה של רבנים ואישי ציבור בולטים, ובראשם רב העיר בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא. עם הגעתו, קיבלו האדמו"ר בכבוד רב, הושיבו לצידו וכיבדו לשאת מדברות החג.

כמו כן פיארו את שולחן הכבוד עוד רבנים ואישי ציבור מכובדים.

בשיא השמחה הלהיב הרבי את הקהל בשירת הדביקות "אעופה אשכונה", ולאחר מכן רקד כנהוג כשהוא אוחז בלפידי אש ומלהיב את הלבבות בשירת דביקות ושמחה.

שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: יוסי לוי)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא בהושענות (צילום: שוקי לרר)

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שמחת בית השואבההאדמו"ר מזוטשקא

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