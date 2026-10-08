המונים נהרו במהלך ימי המועד אל הסוכה הגדולה של האדמו"ר זוטשקא, ובפרט בשמחת בית השואבה המרכזי שעמד בסימן "אושפיזא דיוסף", והחל בשעה מוקדמת כשהוא נמשך בהתלהבות עצומה עד לשעות הקטנות של הלילה.
במרכז המעמד רומם האדמו"ר מזוטשקא את הקהל רבות בקדושת יוסף הצדיק כדרכו בקודש, כשהוא מקרין מרוחו על ההמונים שניצלו כל רגע להסתופף בצילו.
למעמד המרומם הגיעו להשתתף שורה של רבנים ואישי ציבור בולטים, ובראשם רב העיר בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא. עם הגעתו, קיבלו האדמו"ר בכבוד רב, הושיבו לצידו וכיבדו לשאת מדברות החג.
כמו כן פיארו את שולחן הכבוד עוד רבנים ואישי ציבור מכובדים.
בשיא השמחה הלהיב הרבי את הקהל בשירת הדביקות "אעופה אשכונה", ולאחר מכן רקד כנהוג כשהוא אוחז בלפידי אש ומלהיב את הלבבות בשירת דביקות ושמחה.