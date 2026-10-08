שמחת בית השואבה בזוטשקא - צילום: יוסי לוי 10 10 0:00 / 5:42 שמחת בית השואבה בזוטשקא ( צילום: יוסי לוי )

המונים נהרו במהלך ימי המועד אל הסוכה הגדולה של האדמו"ר זוטשקא, ובפרט בשמחת בית השואבה המרכזי שעמד בסימן "אושפיזא דיוסף", והחל בשעה מוקדמת כשהוא נמשך בהתלהבות עצומה עד לשעות הקטנות של הלילה.