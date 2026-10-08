חסידי ספינקא זכו לחגוג את ימי חג הסוכות בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בשכונת רבמת בית שמש ד' בבית שמש.

בתיעוד ענק שמגיש הצלם יהושע פרוכטר, נראים בחירת ארבעת המינים בערב החג ועד טיש הושענא רבה, כולל שורה ארוכה של אירועים מרוממים שהותירו חותם עמוק על כלל החסידים.

החגיגות נפתחו בערב החג עם בחירת ארבעת המינים, כשהחסידים הגיעו לקבל את ברכת האדמו"ר ולהסתופף בצל קודשו. האווירה הייתה מלאת התרגשות וציפייה לימי החג המיוחלים.

בליל מוצאי יום טוב ראשון, אושפיזין יצחק עקידתא, התקיימה שמחת בית השואבה מרהיבה שהרקיעה שחקים. האדמו"ר נצפה כשהוא מפזז בעוז יחד עם החסידים, רוקדים כתף אל כתף בשמחה עצומה.

בימי חול המועד התקיים אירוע מיוחד של אבות ובנים, שבו זכו מאות משפחות להתקרב לאדמו"ר ולקבל את ברכתו.

בימי חול המועד התקיימה גם נטילת לולב ותפילת שחרית בהשתתפות קהל רב של חסידים, שזכו להתפלל בצל קודשו של האדמו"ר ולהיות שותפים לעבודת הקודש.

בליל הושענא רבה התקיים לימוד משנה תורה מיוחד, כמנהג ישראל סבא. החסידים התכנסו בבית המדרש ללמוד את דברי הרמב"ם הקדושים, תוך הכנה רוחנית לקראת יום הדין האחרון.

השיא הגיע בטיש ליל הושענא רבה, כאשר האדמו"ר ערך את השולחן הטהור בפני החסידים. האווירה הייתה מלאת התעלות ודבקות, כשהחסידים זכו לשמוע דברי תורה ולהסתופף בצל קודשו של האדמו"ר בליל החיתום.