החייל והמחבל ( צילום משפחתי / Flash90 )

בית המשפט הצבאי גזר היום (חמישי) מאסר עולם ופיצוי כספי בסך של למעלה מ-4 מיליון שקלים על נד'מי אבו-בכר, המחבל שרצח את סמל-ראשון עמית בן יגאל הי"ד בחודש מאי 2020. גזר הדין ניתן כשש שנים ושישה חודשים לאחר האירוע הטראגי שהתרחש במהלך פעילות מבצעית בכפר יעבד שבשומרון.

כזכור, המחבל הורשע במאי השנה בעבירה של גרימת מוות בכוונה – המקבילה לעבירת הרצח באיזור יהודה ושומרון – ובשיבוש הליכי משפט. כעת, לאחר שהמעגל המשפטי הגיע לסיומו, נגזר עליו העונש המלא. על פי כתב האישום שהגישה התביעה הצבאית, השליך המחבל ב-12 במאי 2020 מגג בניין חצי לבנה במשקל של תשעה עד אחד עשר קילוגרם לעבר חיילי צה"ל שפעלו באזור במהלך מבצע למעצר מבוקשים. הלבנה הכבדה פגעה בסמל-ראשון עמית בן יגאל הי"ד וגרמה למותו במקום. לאחר ביצוע הפיגוע, נמלט המחבל מגג הבניין לדירתו והעמיד פני ישן – בניסיון להכשיל את כוחות הביטחון באיתורו. בהמשך, כשכוחות צה"ל עזבו את האזור, שב המחבל למקום בו השליך את הלבנה, אסף את חלקיה וזרק אותם לצמחייה שבשולי השביל, במטרה להסתיר את ראיות המעשה ולשבש את החקירה.

עמית הי"ד ( צילום משפחתי )

במהלך ההליכים המשפטיים התגלעה מחלוקת משפטית יוצאת דופן. סנגוריו של המחבל ביקשו לפתוח את קברו של עמית בן יגאל הי"ד, בטענה כי בדיקת הקסדה שנקברה עמו – ספוגה בדמו – עשויה להוביל לזיכויו. הסניגור טען כי "אנו בתיק רצח, וחייבים לבדוק את הקסדה פיזית" כדי להוכיח שאי אפשר להזיק ברמה כזו מחצי בלוק.

מהתביעה הצבאית נמסר כי תמשיך לפעול למיצוי הדין עם כל מי שיפגע בביטחון המדינה ובחיילי צה"ל, וכי הצבא ממשיך ללוות את המשפחה השכולה.

ברוך בן יגאל, אביו של עמית הי"ד, התחתן בשנית לפני כשלוש שנים לאחר שהיה גרוש בשנים שלאחר נפילת בנו. לפני כשנה נולד לו בן נוסף, ובברית המילה שנערכה אמר: "עבורי זוהי סגירת מעגל להגיע לכאן. ייחלתי לרגע בו אספר לעמית שנולד לו אח והנה הגענו לרגע המיוחד הזה".

כזכור, לאחר האירוע התגלעה מחלוקת בנוגע להרס ביתו של המחבל. בית המשפט העליון קבע בתחילה כי יש לאטום רק את החדר בו התגורר המחבל ולא להרוס את כל הדירה, בשיקול של "פגיעה בחפים מפשע". המדינה הגישה בקשה לדיון נוסף, אך בסופו של דבר אוטם החדר בלבד.

עמית בן יגאל הי"ד, בן יחיד להוריו, היה לוחם בסיירת גולני. אביו ברוך זכה בשנת תשמ"ט, זמן קצר לאחר שאיבד את אביו, לקבל דולר לברכה מהרבי מליובאוויטש זי"ע. לפני כעשור, לקח את בנו עמית להתפלל בציונו של הרבי לרגל בר המצווה. לאחר נפילת עמית, שב האב השכול לציון הרבי והתפלל שם עטוף בדגל יחידת גולני.