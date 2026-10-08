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לְעֹשֵׂה נִפְלָאוֹת גְּדֹלוֹת לְבַדּוֹ

בזמן הדרמה מעל שמי ערב הסעודית; הרבי מבורו פארק בקע שערי שמים

ימי החג עברו בנעימים על כלל חסידי מונקאטש, שזכו להסתופף בצילו של האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק | מעשה פלא מספרים החסידים על מופת שמימי שהיו עדים לו: בעוד הדרמה בטיסה שעשתה דרכה מדובאי לארץ איימה על חיי מאות נוסעים, ערך האדמו"ר ממונקאטש טיש חריג בשעה שלוש לפנות בוקר, פרץ בניגון הפלאי של הבעל שם טוב ופעל ישועה מעל לדרך הטבע | הסיפור המלא ותיעודי קודש מימי החג (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)

מתוך רגשי קודש נלהבים עברו חסידי מונקאטש את ימי החג בצל האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק, שם זכו החסידים לחזות בנועם זיו עבודתו בעבודת הנענועים, בעריכת השולחנות הטהורים ובימי הושענא רבה ושמחת תורה.

אולם בעוד העולם היהודי כולו סוער סביב חסדי ה' הגלויים והניסים המופלאים שהתרחשו באירוע המטוס שעשה דרכו מדובאי לארץ שבו כמעט אירע אסון כבד על ידי הטייס, בקרב חסידי מונקאטש הפכה לשיחת היום אפיזודה יוצאת דופן, כאשר בו בזמן שבו התחוללה הדרמה המתוחה באוויר, פעל האדמו"ר ממונקאטש מעשים כבירים שלא כהרגלו, עובדה שהפתיעה והפליאה את החסידים לעומק.

היה זה מאוחר בלילה בארה"ב, כאשר האדמו"ר ערך את שולחנו הטהור לכבוד אושפיזא דאהרן בסוכה הגדולה בחצר הקודש בבורו פארק. השעה הייתה סביב השעה 3 לפנות בוקר, עובדה כשעצמה שמהווה חידוש, שכן בשעות כאלו האדמו"ר בדרך כלל אינו עורך טישים. במהלך הריקודים פצח האדמו"ר בשירת "לעושה נפלאות גדולות", האדמו"ר שקע בהרהורים ועודד את השירה בעוז.

רק מאוחר יותר, כאשר התפשטה הידיעה על הנס העצום והעל טבעי של המטוס בדובאי, החלו החסידים לחבר את חלקי הפאזל. התברר מעל לכל ספק כי בדיוק באותן דקות מתוחות, שבהן מאות נוסעים היו נתונים בסכנת חיים ממש בארובות השמים, עורר האדמו"ר רחמי שמים מרובים באמצעות הניגון הקדוש והתנועות הנשגבות שנמשכו הרבה מעבר לזמן הרגיל. בדרך פלא, ניצלו המוני הנוסעים ממוות לחיים, והחסידים נותרו משתוממים נוכח השעה המאוחרת וההנהגה הפלאית שהתבררה בדיעבד כהצלת עולמות.

האדמו"ר ממונקאטש בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בסיור בסוכה (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בנענועים (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בנענועים (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בנענועים (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר ממונקאטש בטיש חוה"מ סוכות (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר ממונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
הושענא רבה בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
הושענא רבה בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
הושענא רבה בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
הושענא רבה בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
הושענא רבה בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
נעילת החג בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
נעילת החג בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
נעילת החג בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
נעילת החג בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
נעילת החג בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
נעילת החג בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
נעילת החג בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
נעילת החג בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)
נעילת החג בחצה"ק מונקאטש (צילום: אחים לאנטשעווסקי - הלל ל"ש)

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