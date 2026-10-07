השגריר לייטר מעדכן על מצב בנו נריה שנפצע קשה בפיגוע

זקוק לתפילות. נריה לייטר ( צילום: סעיף 27א )

שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, מסר עדכון מרגש על מצב בנו נריה, לוחם המילואים שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום בל על כביש 443 לפני כשבועיים. "לנריה יש פציעות ראש קשות, אבל בימים האחרונים הוא כבר מתחיל לנשום בכוחות עצמו אבל הוא לא בהכרה", מסר השגריר.

נריה לייטר, תושב היישוב חוות יאיר בשומרון, שירת במסגרת צוות הביטחון בניידת משטרה שניצבה במחסום, כאשר מחבל דהר לעברו ברכבו ופגע בו בעוצמה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מחבלות ראש קשות מאוד, ועבר ניתוח מוח מורכב שנמשך שעות ארוכות. המשפחה מתמודדת עם מכה קשה נוספת, לאחר שבנובמבר 2023 איבדה את הבן רס"ן (במיל') משה ידידיה לייטר הי"ד, שנפל בקרבות ברצועת עזה. למרות האובדן הכבד, נריה המשיך לשרת במילואים ועשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז השביעי באוקטובר. בימים שלאחר הפיגוע הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית החולים שערי צדק לבקר את נריה ולחזק את בני המשפחה. ביציאתו מבית החולים פנה ראש הממשלה לכלל הציבור בבקשה נרגשת לקרוע שערי שמיים ולהתפלל לרפואתו של נריה דב בן חנה. קבלת פנים סוערת בנתב"ג למלי וליאל: "תנו להן לחזור, הן לא אויבות" יאיר טוקר | 19:16 פייגלין נגד הציבור החרדי: ״צריך להפסיק לממן את תלמידי הישיבות״ יוני גבאי | 18:50 השגריר לייטר, ששהה בניו יורק במסגרת ההכנות לביקור ראש הממשלה באו"ם, נחת בישראל והגיע ישירות לבית החולים. בדברים שנשא בבית החולים מול כלי התקשורת, מסר: "אני מודה לצוות הבכיר שמטפל בבננו נריה. אנו מרגישים שאנחנו בידיים הטובות ביותר. הלילה היה מסובך מאוד".

האב, יחיאל לייטר היום בבית החולים ( צילומסך )

פרופ' אלכסנדר יוסקוביץ' מבית החולים שערי צדק עדכן: "אחרי סדרת בדיקות וסדרת ניתוחים, אנחנו יכולים להגיד שהמצב יציב. המצב עדיין קשה ונשקפת סכנה לחייו, אבל אנחנו מלאים תקווה".

השגריר לייטר פרסם מוקדם יותר עדכון בו כתב: "חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה". במילים מצמררות של אמונה נצחית הוסיף: "אנו מאמינים בכוחה של תפילה, בכך שה' שומע תפילות ויכול לרפא גם כאשר הריפוי נראה בלתי אפשרי".

השגריר ביקש מהציבור שהתפילות עבור נריה יכללו גם איחולים לרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורח קשה מידי מחבלים. "הם הגיבורים שמבטיחים שנוכל להתמיד ולנצח במאבק נגד אלה שזורעים רצח והרס", כתב.

המשפחה ממשיכה לבקש מהציבור להרבות בפרקי תהילים ולהתפלל לרפואתו השלימה של נריה דב בן חנה. צוותים נרחבים בבית החולים שערי צדק, הכוללים צוותים כירורגיים וצוותי טיפול נמרץ, ממשיכים לתת לנריה טיפול מציל חיים, תוך ליווי צמוד של עובדות ועובדים סוציאליים שמלווים ברגישות את משפחתו כל העת.