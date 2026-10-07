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ברכה עד בלי די

"עד שיבלו שפתותיכם"; ההתלהבות שלא מעלמא הדין בהקפות שניות בפרמישלאן

ימים נעלים מאוד עברו על כלל חסידי פרמישלאן בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בבני ברק | אולם, רגע השיא נרשם בצאת החג, לאחר הבדלה, כאשר האדמו"ר פצח בשירת 'והריקותי לכם ברכה', במשך שעה ארוכה, תוך שהוא מעודד את החסידים בעוז ובשמחה | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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הקפות שניות בפרימשלאן
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)

בסיום ימי ההוד המרוממים של חג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה, בחצר הקודש פרמישלאן, ערך האדמו"ר את מעמד ה'הקפות שניות' מתוך דבקות עליונה בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק בהשתתפות כלל החסידים.

רגע השיא והמרגש ביותר של המעמד נרשם מיד לאחר הבדלה, כאשר החסידים פצחו בשירת "והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר די". בשלב זה התלהב האדמו"ר מאוד, ועודד את השירה בהתלהבות עצומה שלא מעלמא הדין.

החסידים, שנדבקו בלהט קודשו של האדמו"ר, חזרו שוב ושוב על המילים "עד שיבלו שפתותיכם מלומר די" במשך עשרות פעמים רצופות כשבלב כולם נשאת התפילה שאכן כך יהיה בס"ד.

האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפרמישלאן בנענועים (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)
הקפות שניות בפרימשלאן (צילום: י. פריד)

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הקפות שניותהאדמו"ר מפרמישלאןנענועים

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