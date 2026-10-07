בסיום ימי ההוד המרוממים של חג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה, בחצר הקודש פרמישלאן, ערך האדמו"ר את מעמד ה'הקפות שניות' מתוך דבקות עליונה בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק בהשתתפות כלל החסידים.

רגע השיא והמרגש ביותר של המעמד נרשם מיד לאחר הבדלה, כאשר החסידים פצחו בשירת "והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר די". בשלב זה התלהב האדמו"ר מאוד, ועודד את השירה בהתלהבות עצומה שלא מעלמא הדין.

החסידים, שנדבקו בלהט קודשו של האדמו"ר, חזרו שוב ושוב על המילים "עד שיבלו שפתותיכם מלומר די" במשך עשרות פעמים רצופות כשבלב כולם נשאת התפילה שאכן כך יהיה בס"ד.