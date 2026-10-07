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התחייבות פומבית

אריה דרעי מתחייב: ש"ס לא תיכנס לאף ממשלה ולא תאפשר הקמת ממשלה בלי חקיקת הגיוס תחילה

יו"ר ש"ס אריה דרעי מבהיר כי סיעתו לא תהיה חלק מכל הרכב קואליציוני עתידי ולא תאפשר את הקמת הממשלה ללא הסדרה חוקית מוקדמת של מעמד בני הישיבות | בהסתמך על הנחיית מועצת חכמי התורה והראשון לציון הגר"י יוסף, מבהירים גורמים במפלגה: "סוגיית לומדי התורה אינה נושא למשא ומתן – תחילה יחוקק החוק, ורק לאחר מכן נדבר על תיקים ותקציבים" (חרדים)

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ישי כהן
כיכר השבת |
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אריה דרעי בישיבת מעוצת חכמי התורה (צילום: יעקב כהן)

יו"ר תנועת ש"ס, חבר הכנסת , מסר התחייבות פומבית וחד-משמעית: ש"ס לא תיכנס לשום ממשלה עתידית ללא העברת והסדרת מעמדם של לומדי התורה. ההתחייבות נמסרה בדברים שאמר לביטאון המפלגה, על רקע הוראות שקיבלה הסיעה ממועצת חכמי התורה ומהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

"כפי שאמרנו, בבחינת 'דע מה שתשיב' - יש גם תשובה ברורה", התבטא דרעי. "מועצת חכמי התורה הורתה, ואנחנו הודענו זאת בפירוש. גם מרן הראש"ל הגר"י יוסף הודיע בכנס פתיחת מערכת הבחירות של ש"ס: ש"ס לא תיכנס לממשלה ולא תאפשר להקים ממשלה בלי לחוקק תחילה את החוק להסדרת מעמדם של לומדי התורה".

על פי דבריו של דרעי, חקיקת החוק להסדרת מעמד בני הישיבות מהווה תנאי מוקדם ומחייב עוד בטרם כניסה למשא ומתן קואליציוני או תמיכה בהקמת ממשלה חדשה.

גורמים בש"ס אמרו ל'כיכר השבת': "דרעי לא השאיר מרחב לתמרון. הבהרנו לכל השותפים הפוטנציאליים – מי שרוצה את ש"ס בממשלה, יצטרך להבין שציפור הנפש של הציבור החרדי אינה נושא למקח וממכר. ראשית יחוקקו את החוק ויסדירו את מעמד בני הישיבות, ורק לאחר מכן נדבר על תיקים ותקציבים".

ההתחייבות מגיעה על רקע משבר הגיוס המתעצם בימים האחרונים. בתחילת השבוע התרחשו אירועים סוערים במודיעין, כאשר ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה הסתיים בהתקהלות המונית ובשחרור הבחור. בעקבות האירוע פרסמה המשטרה תחקיר נוקב המטיל את מלוא האחריות על המשטרה הצבאית.

במקביל, היועצת המשפטית לממשלה דורשת לחזור בדחיפות למעצר עריקים, והצבא הודיע כי האכיפה היזומה תחודש במהלך אוקטובר. בימים האחרונים נעצרו שני בני ישיבות נוספים באילת – תלמיד ישיבת חברון ואברך כולל ירושלמי נשוי כשלושה חודשים.

בכיר באחת המפלגות החרדיות אמר אמש ל'כיכר השבת' כי "הסיטואציה בה אנו נמצאים כעת, ובכלל בכל התקופה האחרונה, שבה אין חוק גיוס ויש מאמצים של הגורמים המשפטיים לדחוף את צה"ל והמשטרה לחדש את המעצרים, שבבירור יובילו למהומות והפגנות, מוכיחות לנו בראש ובראשונה ש'הפלג הירושלמי' צדק לאורך השנים בכל טענותיו בסוגיית הגיוס".
אריה דרעיחוק הגיוסמעצר תלמידי ישיבה

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