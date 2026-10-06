לאחר פגרת חגים קצרה, התוכנית 'כיפות שחורות' בהנחיית יוסי סרגובסקי, ששמה מדי שבוע את הנושאים הנפיצים ביותר על השולחן ללא פילטרים - חוזרת לשידור בפרק מתוח וטעון במיוחד.

חברי הפאנל באולפן:

הרב גיא אלאלוף - רב קהילה ומרצה

- רב קהילה ומרצה חגי רזניק - ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב

- ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב אשר פרדי - מספר 2 ברשימת 'הציבור החרדי'

- מספר 2 ברשימת 'הציבור החרדי' הרב ישראל טרופר - 'צבע שחור'

שלוש שנים לטבח: אנשי זק"א משחזרים את התופת

התוכנית נפתחה בציון שלוש שנים לטבח השביעי באוקטובר בשמחת תורה ובהשלכותיו העמוקות על המגזר החרדי. במסגרת זו שודר קטע מתוך ראיון בלעדי עם מתנדבי זק"א, איציק איתח ונחמן רביבו, שירדו ראשונים לזירות התופת ותיארו בגילוי לב מצמרר את המראות הבלתי נתפסים ואת הטיפול בקורבנות.

חברי הפאנל נחלקו בשאלה האם המלחמה שינתה את היחסים בין הציבור החרדי לשאר חלקי העם. הרב גיא אלאלוף טען כי נוצרה הזדמנות היסטורית לחיבור ואחדות, אך היא הוחמצה עקב ציניות ופופוליזם פוליטי. אשר פרדי עמד על כך שחלקים נרחבים בציבור החרדי חווים שינוי תודעתי פנימי עמוק ומבקשים להיות שותפים מלאים בחברה הישראלית.

הרב ישראל טרופר הבהיר מנגד כי ביטחון עם ישראל והניצחון במערכה תלויים אך ורק בזכויות התורה ובלומדיה, וטען כי גורמים שונים מנצלים את אירועי המלחמה כדי לנסות ולפגוע בעולם הישיבות.

אזהרה חריפה מהנגב: "150 אלף כלי נשק לא חוקיים"

קריאת אזהרה דרמטית נשמעה מפיו של חגי רזניק, ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב. "השבעה באוקטובר הבא יגיע מהנגב", הזהיר רזניק, והציג תרחיש חמור הכולל נתונים מדאיגים על כ-150 אלף כלי נשק בלתי חוקיים שהוברחו דרך הגבולות, רחפנים הנושאים מקלעים ושינויים דמוגרפיים אסטרטגיים.

רזניק ביקר את אובדן המשילות והטיפול הממשלתי הנוכחי, וקרא לכלל מקבלי ההחלטות וההנהגה החרדית לאמץ באופן מיידי תוכנית חירום לאומית להשבת המשילות והסדר בדרום.

מהומה לילית במודיעין עילית: הפשיטה על בית בן הישיבה

במוקד חלקו השני של הפאנל עמדה פשיטת המשטרה הצבאית באישון לילה על ביתו של תלמיד ישיבת 'אור החיים', חתן 20 יום לפני חופתו, במטרה לעצרו כעריק. בעקבות המעצר הופעלה מערכת ההתרעה 'צבע שחור', ומאות מפגינים ורבנים נהרו למקום בתוך דקות עד שהצליחו לסכל את המעצר.

אשר פרדי הגדיר את המעצרים היזומים כ"טעות איומה" שמלבה שנאה ומרחיקה פתרונות, לצד קריאה להסדרת חוק גיוס אמיתי שמבדיל בין מי שתורתו אומנותו למי שאינו לומד. הרב ישראל טרופר הדגיש כי ההתנגדות למעצרים חוצה מגזרים ומייצגת את רוב הציבור החרדי, וטען כי ישנה הוראה ברורה מגדולי ישראל להתייצב ולסכל מעצרי לומדי תורה.

הרב גיא אלאלוף ביקר מחד את המעצרים המיותרים של מערכת הביטחון, אך מאידך תקף בחריפות את ההפגנות האלימות ברחובות והגדיר אותן כחילול השם.

המפה הפוליטית המשתנה וסערת ההקלטות

לקראת סיום התוכנית, ניתחו המשתתפים את הקולות החדשים והמפלגות החרדיות העצמאיות המאתגרות את המפלגות המסורתיות, דוגמת 'הציבור החרדי' ומפלגת 'צבע שחור'. כמו כן, התייחסו חברי הפאנל להקלטות שנחשפו מדבריו של מנהיג הציבור הליטאי, הגר"ד לנדו, בנוגע למלחמה ולציבור הדתי-לאומי.

פינת "איש השבוע"

חגי רזניק העלה על נס את לוחמי צה"ל ומשפחות השכול

הרב גיא אלאלוף ציין את חללי וגיבורי השבעה באוקטובר

אשר פרדי שיבח את עמלי התורה

הרב ישראל טרופר בחר במפקד תחנת מודיעין עילית על ניהול האירוע הלילי ללא נפגעים.

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