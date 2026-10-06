לא הייתה אזהרה: שליח ביידן חושף את האמת על 7 באוקטובר

ברט מקגורק, ששימש כשליחו המיוחד של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן למזרח התיכון, מסר בריאיון מיוחד ל-i24NEWS כי לארצות הברית ולישראל לא הייתה כל התרעה מודיעינית מוקדמת לקראת מתקפת הפתע של חמאס ב-7 באוקטובר 2023. על פי דבריו, לאחר מתקפת הטרור נבחן מחדש כל מידע מודיעיני שהיה זמין קודם לכן, אך לא נמצאו אינדיקציות או עדויות שהעידו על הצפוי להתרחש.

"לא הייתה לנו אזהרה, ולישראלים לא הייתה אזהרה ממה שהם אמרו לנו", הצהיר מקגורק. לדבריו, בדיקות שנערכו מול עמיתים בכירים נוספים באזור העלו כי איש לא החזיק במידע מקדים על המתקפה המתוכננת.

על רקע הדברים, מקגורק קרא למדינת ישראל להקים ועדת חקירה רשמית במתכונת דומה לוועדת 11 בספטמבר בארה"ב. לדבריו, תפקידה של ועדה כזו יהיה לבחון מה בדיוק ידעו הדרגים הגבוהים, מה הוחמץ, ומדוע מידע פוטנציאלי לא הועבר במעלה השרשרת.

הדברים מגיעים על רקע דיונים ופרסומים חוזרים סביב דיווחים לפיהם גורמים במצרים ובאיחוד האמירויות העבירו אזהרות כלליות לישראל בחודשים שקדמו לטבח. טענות אלו נדחות בתוקף על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ולשכתו.

מקגורק, שכיהן כשליח הממשל האמריקני למזרח התיכון, נפגש במהלך המלחמה מספר פעמים עם בכירים ישראלים, ביניהם שר הביטחון יואב גלנט. בפגישות אלו נדונו הפעולה הקרקעית בעזה, נושא החטופים והסיוע ההומניטרי לאזרחים.

כזכור, הנשיא ביידן שיגר את מקגורק למזרח התיכון מספר פעמים במהלך המלחמה לצורך קידום עסקת חטופים ומשא ומתן עם המתווכים. השליח האמריקני נחשב לאחד הדמויות המרכזיות בניסיונות הממשל האמריקני להשיג הסכמות באזור.