במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) הבחור אליהו דבדה, תלמיד ישיבת אורחות מאיר בירושלים, נעצר בביתו בבאר שבע על ידי המשטרה הצבאית. לאחר המעצר הוא הועבר למחנה המעצר בעיר הבה"דים ובהמשך לכלא 10, שם צפוי להתקיים בשעות הקרובות דיון בעניינו.

המעצר מצטרף לשורת מעצרים שהתרחשו בימים האחרונים, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה דרשה לחדש את האכיפה היזומה נגד עריקים חרדים.

בכל הארגונים שפועלים בעניין הגיוס מציינים את המעצר הבוקר בחומרה רבה ונערכים למחאות ופעולות אקטיביות שונות.

בישיבת אורחות מאיר מספרים על בחור צדיק וחביב, והבחורים קיבלו את דבר המעצר בהלם. רבני הישיבה מקיימים דיונים כיצד ניתן לפעול בעקבות המעצר.

הרב אפרים חמד, מרבני הישיבה, מספר בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "מדובר פה בבחור הכי טוב בישיבה. אני בהלם מוחלט, אני כל יום לומד איתו חברותא, גם בבין הזמנים המון שעות. באו אליו לבית באמצע הלילה, ברבע לארבע דפקו על הדלת בחוזקה בצורה מאיימת ומפחידה. ההורים, מרוב פחד באמצע הלילה, פתחו את הדלת לפני שהיא נשברה. הבחור הצליח לקחת איתו תפילין ומה שצריך".

לדבריו, עו"ד שלמה חדד מעורב ומטפל בתיק. "רבני הישיבה מזועזעים איך לקחו את הבחור. כעת אנחנו דנים לקיים עצרת מחאה מול הכלא ומקיימים שיחות חיזוק עם המשפחה".

בהמשך צפויים רבני הישיבה לעלות למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף כדי שיכריע בדרכי הפעולה למען שחרור הבחור.

המעצר בבאר שבע מגיע בעקבות אירוע דרמטי שהתרחש במודיעין, שבו ניסתה המשטרה הצבאית לעצור תלמיד ישיבת 'אור החיים', יעירי ליברמן, הנמצא 20 יום לפני חתונתו. מאות מפגינים הגיעו למקום והמשטרה הצבאית נאלצה לעזוב ללא מעצר.

במקביל, שני מעצרים נוספים התרחשו באילת, כאשר תלמיד ישיבת "חברון כנסת ישראל" ואברך כולל ירושלמי נשוי טרי נתפסו בידי המשטרה הצבאית והוסגרו לידיה.

המעצרים מתרחשים על רקע דרישת היועצת המשפטית לממשלה לקדם את אכיפת הגיוס נגד עריקים חרדים. בדיון שנערך אתמול (שלישי) נחשף כי 64 עריקים הצליחו לצאת מהארץ בלי להיתפס ונעצרו רק כששבו לישראל.

גורמי הצבא הודיעו כי האכיפה היזומה תחודש במהלך אוקטובר, בתיאום בין המשטרה הצבאית לתחנות המשטרה. בין 1 ל-22 בספטמבר נעצרו במעברי הגבול 212 עריקים ומשתמטים, מהם כ-163 שהוערכו כבני הציבור החרדי.

בכיר באחת המפלגות החרדיות אמר ל'כיכר השבת' כי "הסיטואציה בה אנו נמצאים כעת, ובכלל בכל התקופה האחרונה, שבה אין חוק גיוס ויש מאמצים של הגורמים המשפטיים לדחוף את צה"ל והמשטרה לחדש את המעצרים, שבבירור יובילו למהומות והפגנות, מוכיחות לנו בראש ובראשונה ש'הפלג הירושלמי' צדק לאורך השנים בכל טענותיו בסוגיית הגיוס".