ליארצייט של רבי לוי יצחק מברדיטשוב – כ"ה תשרי.

רוצה ניסים מעל הטבע? למד זכות!

לימוד הזאת על כל יהודי של רבי לוי יצחק, היא הדרך לקבל ישועות מעל הטבע, מדוע?

אתה יכול להתנצח עם הקב"ה

רבי לוי יצחק התנצח עם הקב"ה וטען טענות, שגרמו לקב"ה להתרצות ולהתפייס עם בניו אהוביו, ואף אם הטענות לא נשמעו הכי הגיוניות, הקב"ה קיבל אותם בברכה, כי רצונו של בורא עולם:

שידברו רק טוב על כל בניו.

רבי לוי יצחק מברדיטש'ב היה נקרא: "סנגורם של ישראל" כי היה מוצא בדרכים יצירתיות 'נקודת זכות' נקודת אור בכל יהודי, והיה מאיר את אורו של כל יהודי, עד שהקב"ה היה מתרצה לדבריו ומבטל גזרות.

היכל מיוחד בשמים – 'היכל הזכות'

ביום היארצייט של צדיק, ניתן לקבל כח מיוחד ולעורר רצון בלב למצוא ולראות טוב בכל יהודי, וזה כולל שגם תלמד זכות על עצמך...

הקב"ה בנה בשמים היכל חדש שנקרא: 'היכל זכות' מלימוד הזכות של רבי לוי יצחק מברדיטשב, וכל מי:

שמלמד זכות על השני, ואומר עבורו פרק תהילים, זוכה להיכנס להיכל הזכות, ושני היהודים נושעים (אוצר פתגמי חב"ד, עמ' 23, בשם הריי"צ).

שלוש אפשרויות לאהוב את השני

ידוע ההבדל באהבת ישראל בין שלושת הצדיקים:

רבי זושא – מעולם לא ראה דבר רע בשום ביהודי.

הבעש"ט הקדוש – ראה את הרע, ואהב כל יהודי עם הרע שבו.

רבי לוי יצחק – ראה את הרע, והפך אותו – לנקודת זכות.

רבי לוי יצחק אהב כל יהודי – אהבה שאינה תלויה בדבר, רק מכיון שהוא:

בן אהוב של מלך העולם, ולכן, בכל יהודי מצא זכות בכל יהודי לא משנה מי ומה הוא.

לאהוב – כל יהודי?

רבי לוי יצחק הביא שני תירוצים, שמוכיחים שניתן לאהוב אדם רשע:

האחד: לכל יהודי יש בלב איזה הרהור תשובה, ולכן, בוודאי גם לו יש הרהרי בתשובה, והוא - צדיק גמור!

השני: גם יהודי שהוא שרשע לפני הקב"ה - זה לא 'עסקך'! כי מי שמך לשופט?

תראה כל יהודי כ'צדיק'... כי אולי יחזור בתשובה, ואם הוא נשאר רשע, יהיה שלב שהקב"ה ישיב אותו אליו בצורה שלא דמיינת, אז:

מהיום, תאהב כל יהודי ותתייחס אליו כ'צדיק'...

אומר רבי לוי יצחק: "ודע, שכשאחד מלמד זכות על עם ישראל, יש לבורא יתברך תענוג מזה! והבורא ברוך הוא בחר רק בעם ישראל", לפיכך:

אין אדם שרשאי לדבר רע על - אחד מישראל! רק זכות וסנגוריה.

'פסק' דין - על חברך, הוא - 'פסק' דין עליך!

אתה חושב, גם אם אלמד זכות, בכלל לא בטוח שזה נכון, ואתה שואל את עצמך:

מה ארוויח מזה? והתשובה - תרוויח המון!

אומר הבעל שם טוב הקדוש:

"אין נגזר על האדם שום דין, אלא, אם כן - הוא פוסק בעצמו כן! וכשמלמד זכות על חברו – מלמד זכות על עצמו! ומציל את עצמו מהדין" (הבעש"ט על התורה פר' קדושים).

האדם קרוב אצל עצמו, הוא יודע תמיד לתרץ כל מעשה שלו...

ולכן, כשרוצים לפסוק לאדם דין בשמים על מעשה מסוים, מראים לך שחברך עשה את אותו מעשה, ובודקים איך תגיב על מעשה חברך, איך תדון אותו ומה תתבטא עליו, ומה שתפסוק על חברך - זה הדין שיפסק עליך בשמים! יוצא:

שאתה פוסק לעצמך את - דינך בשמים!

איך שתדון את מעשי חברך, כך – דנים בשמים את מעשיך.

איה הקב"ה - מי הזיק לי?

לפעמים, אתה יודע שחברך לא נהג נכון, ויצאת ממנו בנזק מכל הבחינות, הכעס שלך מבעבע ואתה רוצה לנקום בו כמו שצריך... ולהוכיח לו ולכל העולם שאין בעולם אדם יותר רע ממנו... (אין קשר לתשלום היזק כספי עפ"י ההלכה), ואין בכלל על מה לדבר, שאין סיכוי לדון אותו לכף זכות.

כשאתה קצת נרגע, אתה זוכר שהקב"ה מנהל את העולם – מלשון 'העלם', בצורה נסתרת ולא גלויה, ומי שמיטיב או מזיק לך הוא רק שליח של בורא עולם.

אדם שלא קיבל רשות משמים להזיק, לא היה מצליח לגרום את הנזק (מבלי להיכנס לסוגית ידיעה ובחירה) ואם נגרם לך נזק יותר גדול ממה שבורא עולם הקציב לך, הקב"ה כבר ידאג לקזז את הדברים (ע"ע פרעה ומכות מצרים).

לנצח את - הסתרה שבתוך הסתרה

נסה לתרגל את האמרה ידועה של רבי נחמן מברסלב:

"ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם - נמצא ה' יתברך".

יש לך הסתרה גדולה בנזק שחברך גרם לך, אין לך אפילו לא קצת רצון לדון לכף זכות... תבקש עזרה מהקב"ה, תתפלל על זה תבקש ממנו רחמים שיאיר עינייך כי אתה יודע שהכל בהשגחה פרטית, וחברך הוא רק שליח, ואולי הקב"ה ירחם ויאיר לך איזה נקודת זכות בחברך...

כשאתה פונה לקב"ה בבקשת עזרה, אתה מוכיח שאתה מאמין שאתה מושגח בהשגחה פרטית מדויקת בכל רגע ורגע, ורק בורא עולם:

עשה עושה ויעשה לכל המעשים, ואינך מייחס לבשר ודם - כוח אלוהי!

ואתה זוכה:

מידה כנגד מידה: "אתה סתר לי" – תקבל מסתור ושמירה ברגעים הקשים של חייך!

עלה - מעל הטבע! ויעלו אותך – מעל הטבע!

זכרת שהקב"ה נמצא באירוע עם חברך רק ב'הסתרה'?

חשבת נגד טיבעך, ודיברת ופעלת - מעל טיבעך!

כשאין לך שום פתרון לצרה וקושי שאתה מתמודד, וכבר - ניסית הכל! אתה כמעט מתייאש ומאבד תקווה, ואין לך על מי להישען, רק על - אבינו שבשמים:

דווקא אז, אתה מקבל שמירה והגנה, שלא - עפ"י דרך הטבע!

נבקש מרבי לוי יצחק מברדיטש'ב שיעמוד לפני כיסא הכבוד, ילמד זכות על כלל ישראל, וימתיק את הדינים, ונזכה כולנו לגאולה ברחמים, אמן!

לע"נ רבי לוי יצחק מברדיטש'ב בן רבי מאיר ואימו הצדקת שרה סאשא זכותו תגן על כלל ישראל, אמן.