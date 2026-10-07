ימים נעלים עברו על חסידי פינסק קרלין בצל האדמו"ר במהלך חג הסוכות. בערב החג, ערך האדמו"ר ביקור מיוחד במעונו של ידידו משכבר הימים, זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר. במהלך הביקור, העניק האדמו"ר להגרי"מ לולב מהודר לצורך קיום מצוות ארבעת המינים.
בימי החג ערך האדמו"ר מעמדי שמחת בית השואבה, כשברגעי השיא פצח האדמו"ר בריקוד סוחף כשהוא אוחז בלפידי אש בוערים בידיו זכר לשמחה הגדולה שהייתה נהוגה בבית המקדש בעת שורת ניסך המים.
במהלך ימי חול המועד, נצפה האדמו"ר כשהוא מגיע אל רחבת הכותל המערבי לשם קיום מצוות נענוע ארבעת המינים מול שריד בית מקדשנו.
ביום הושענא רבה, לאחר עבודת הקודש של הנענועים וההקפות, נפרד האדמו"ר מהסוכה בטיש לחיים ייחודי שערך לפני מאות חסידיו.