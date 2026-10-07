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שמחה של מעלה

לפידי אש, נענועים בכותל והפרידה מהסוכה; רגעי השיא בחצר הקודש פינסק קרלין

תיעוד ענק ומרהיב מחג הסוכות והושענא רבה בצל קודשו של האדמו"ר מפינסק קרלין | החל מהביקור הנרגש במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נענועים בכותל, שמחת בית השואבה, והפרידה מהסוכה בערב שמחת תורה (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)

ימים נעלים עברו על חסידי פינסק קרלין בצל האדמו"ר במהלך חג הסוכות. בערב החג, ערך האדמו"ר ביקור מיוחד במעונו של ידידו משכבר הימים, זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר. במהלך הביקור, העניק האדמו"ר להגרי"מ לולב מהודר לצורך קיום מצוות ארבעת המינים.

בימי החג ערך האדמו"ר מעמדי שמחת בית השואבה, כשברגעי השיא פצח האדמו"ר בריקוד סוחף כשהוא אוחז בלפידי אש בוערים בידיו זכר לשמחה הגדולה שהייתה נהוגה בבית המקדש בעת שורת ניסך המים.

במהלך ימי חול המועד, נצפה האדמו"ר כשהוא מגיע אל רחבת הכותל המערבי לשם קיום מצוות נענוע ארבעת המינים מול שריד בית מקדשנו.

ביום הושענא רבה, לאחר עבודת הקודש של הנענועים וההקפות, נפרד האדמו"ר מהסוכה בטיש לחיים ייחודי שערך לפני מאות חסידיו.

חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
הושענא רבה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)
חג הסוכות בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: א.פ.ק.)

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