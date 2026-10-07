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במרכז החסידות בברוקלין; תיעוד ענק ומרהיב מימי החג בחצה"ק סאטמר

תיעוד נרחב מחג הסוכות בחצר הקודש סאטמר, במרכז החסידות בויליאמסבורג, מהתפילות, השולחנות הטהורים, ועבודת הנענועים | במהלך חול המועד הגיע הרבי לביקור בסוכתו של הנגיד ר' יצחק זאב רבינוביץ להודות לו ולבנו הנגיד ר' רפאל רבינוביץ, שתרמו וחתמו בערב החג על שיפוץ ענק ויסודי של בית האדמו"ר, הכולל בניית אולמות שמחה מפוארים לאירוסין שיהיו במחירים מוזלים ויקראו בשם "אולמי שרה לאה" (חסידים)