בדיקת המחדל בטיסת פליי-דובאי שכמעט הסתיימה באסון גדול הובילה לפתיחת בדיקה פלילית נגד שני בכירים במשרד התחבורה, כך חושפים גיא פלג ועמרי מניב ב-N12.

הבדיקה עוסקת בדביר רובינשטיין ובאברי כהן, כאשר לגבי כל אחד מהם נבדקות טענות שונות.

בעניינו של דביר רובינשטיין, מנהל מרכז המבצעים לאבטחת תעופה במשרד התחבורה, עומד החשד לניגוד עניינים. כפי שנחשף בחדשות 12, במקביל לתפקידו במשרד התחבורה עבד רובינשטיין עבור חברות תעופה זרות שעליהן היה אמור לפקח מתוקף תפקידו, ואף קיבל כסף מפליי-דובאי עבור הדרכות שסיפק לחברה.

בתיאור תפקידו של רובינשטיין נכתב כי הוא "מופקד על כלל האישורים וההיתרים הביטחוניים הנדרשים לכל חברת תעופה וטיסה המבקשת להיכנס לישראל". כעת נבדק האם עבודתו הפרטית עבור חברות התעופה הזרות עמדה בניגוד לתפקידו במשרד התחבורה כמי שאמור לפקח עליהן.

בעניינו של אברי כהן, ראש אגף בכיר חירום, ביטחון, מידע וסייבר במשרד התחבורה, נבדק הדיווח ב"הארץ" כי הוא שימש במקביל קב"ט עתודאי בחברת תעופה ישראלית בחו"ל.

במסגרת הבדיקה, כך לפי הדיווח ב'N12' נבחן אם עבד בעבודה נוספת במערך הביטחון הישראלי "אופק" מבלי שקיבל לכך את אישור נציבות שירות המדינה. יצוין כי הטענה בעניינו עשויה להיות במישור המשמעתי.

הבדיקה נפתחה על רקע החשיפה שפורסמה ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12 של מסמך פנימי של משרד התחבורה, שעליו חתום כהן, ולפיו אגף הביטחון במשרד הוא האחראי לביטחון הטיסות הנכנסות לישראל. האגף, כך לפי המסמך, נדרש לבצע הערכות חוזרות של איומי הביטחון וביקורות בנמלי תעופה.

בתגובה לפרסום המסמך, מסר משרד התחבורה כי "דביר רובינשטיין מספק שירותים למשרד התחבורה במסגרת מיקור חוץ ואינו עובד מדינה. עיסוקיו הנוספים אושרו על פי דין וחוק ומבוצעים מחוץ לשעות עבודתו במסגרת ההתקשרות עם המשרד".