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שלוש שנים אחרי

50 אלף בני אדם בטקס הזיכרון לטבח 7 באוקטובר: "אסור שהזמן ישכיח"

בפארק הירקון נערך טקס הזיכרון בהשתתפות משפחות שכולות ושורדי שבי | אלי שרעבי, שאיבד את אשתו, בנותיו ואחיו, הנחה את הטקס: "7 באוקטובר חייב להישאר חקוק בלבנו" (בארץ)

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משה בשן
כיכר השבת |
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אילסוטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בפארק הירקון בתל אביב נערך הערב (רביעי) טקס הזיכרון הלאומי לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, ביוזמת תנועת "קומו" ומשפחות השכול.

הטקס, שמתקיים זו השנה השלישית ומשודר גם במוקדים ברחבי הארץ, נפתח בדקת דומייה בהשתתפות כ-50 אלף בני אדם, בהם בני משפחות חללים ושורדי שבי.

את הטקס מנחים שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. לקראת הטקס אמר שרעבי, שאיבד את אשתו ליאן, את בנותיו נויה ויהל ואת אחיו יוסי, כי הוא מקיים את הבטחתו "שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם ולנו".

לדבריו, "7 באוקטובר חייב להישאר חקוק בלבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו ואסור שהזמן ישכיח".
עזהטבחחללים7 באוקטוברשורדי שבי

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