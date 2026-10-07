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3 שנים אחרי: מה אמרו על השבעה באוקטובר ברשימה המשותפת?

בבדיקת החשבונות הפומביים של רע"ם, הרשימה המשותפת ובכיריהן לא נמצאה התייחסות לזכר נרצחי 7 באוקטובר (בארץ)

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משה בשן
כיכר השבת |
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חגיגות חברי הכנסת הערבים (צילום: מתוך חשבון הטוויטר של איתמר בן גביר)

שלוש שנים חלפו מאז טבח 7 באוקטובר, שבו נרצחו מאות ישראלים ונחטפו רבים לרצועת עזה.

בעוד בישראל מציינים היום את זכר הנרצחים, בבדיקה שערך 'ערוץ 14' בחשבונות הפומביים של רע"ם, הרשימה המשותפת ובכירים מטעמן לא נמצאה התייחסות הכוללת דברי זיכרון לנרצחים או הבעת סולידריות עם משפחות הקורבנות.

גם יואב סגלוביץ', שהצטרף לאחרונה לרע"מ, לא פרסם נכון למועד הבדיקה התייחסות לציון שלוש שנים לטבח, אף שבעבר התייחס לאירועי 7 באוקטובר ולנרצחים.

ברשימה המשותפת בחרו להתייחס דווקא למלחמה ברצועת עזה, וקראו לעצור את מה שכינו "הג'נוסייד בעזה".

בפוסט שפרסמה הרשימה צוטט גיא, תושב נחל עוז, שאמר כי "העתיד היחיד שלנו" הוא בשותפות של ישראלים יהודים, ערבים ופלסטינים, משום ש"אי אפשר עם מלחמת נצח".
טרורערביםהרשימה המשותפתרע"מ7 באוקטובר

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