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חוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים השלימו את חקירתו של תושב העיר העתיקה (52), החשוד כי הצית בזדון סוכה באזור רחוב אגריפס שבמרכז העיר במהלך חג הסוכות.