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מעצרו הוארך

תיעוד דרמטי: ערבי ממזרח ירושלים מצית סוכה, התצפיתנים הובילו למעצרו

תצפיתני המשטרה זיהו את החשוד בזמן המעשה, החוקרים גיבשו תשתית ראייתית: הוגשה הצהרת תובע נגד בן 52 מהעיר העתיקה בגין הצתת סוכה במרכז ירושלים ממניע גזעני | בימים הקרובים יוגש כתב אישום (חדשות)

דה
דוד הכהן
כיכר השבת |
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צפו בתיעוד
צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

חוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים השלימו את חקירתו של תושב העיר העתיקה (52), החשוד כי הצית בזדון סוכה באזור רחוב אגריפס שבמרכז העיר במהלך חג הסוכות.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שנכנס למוקד המשטרה על שריפת הסוכה. בעקבות הדיווח הופעלו תצפיתני מחוז ירושלים, שזיהו בתיעוד המצלמות את החשוד ברגע ההצתה.

הפעילות המהירה של התצפיתנים והחוקרים הובילה להצלבת הנתונים, לזיהוי זהותו של החשוד ולמעצרו הקצר לאחר מכן.

ממצאי החקירה מעלים כי המעשה בוצע בזדון וממניע גזעני. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט, ואתמול, לאחר שגובשה נגדו תשתית ראייתית מוצקה, הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפוי להגיש נגדו פרקליטות מחוז ירושלים כתב אישום חמור.
משטרת ישראלפשעי שנאה

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