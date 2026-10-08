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צפו בתיעוד

רגליים על הכידון ו'לייק' למצלמה: רוכב הקטנוע שהשתולל בכביש 4 חטף זימון לדין

קצין מסיירת האופנועים הארצית שהיה בנסיעה פרטית בצפון הבחין ברוכב שמסכן את משתמשי הדרך • הנהג סימן "לייק" למצלמה והמשיך בנסיעה המסוכנת - אך חוקרי ימ"ר תנועה סגרו מעגל במהירות, זימנו אותו לדין והחרימו את הקטנוע (משטרה)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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צפו בתיעוד
צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

נהיגה פרועה ומסוכנת בכביש 4 בצפון הסתיימה בהזמנה לדין ובחרמת כלי הרכב, לאחר שרוכב קטנוע תועד כשהוא נוסע בצורה מסכנת חיים – עם שתי רגליו מונחות על הכידון וללא אחיזה בידיו.

האירוע התרחש במהלך נסיעה פרטית של קצין מסיירת האופנועים הארצית יחד עם בני משפחתו בכביש 4. במהלך הדרך, הבחין הקצין ברוכב הקטנוע כשהוא מבצע תמרון מסוכן במיוחד: מניח את שתי רגליו על כידון הקטנוע, ורוכב במהירות מבלי להחזיק בכידון בכלל.

כאשר הבחין הרוכב כי אחד הנוסעים ברכבו של הקצין מתעד אותו, הוא לא נרתע ואף סירב להיענות להוראות: הנהג סימן "לייק" למצלמה, התעלם מסימוניו של הקצין לעצור בצד הדרך והמשיך ברכיבה המסוכנת.

התיעוד הועבר לטיפול מיידי של חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) באגף התנועה. החוקרים פתחו בפעולות חקירה מהירות, התחקו אחר פרטיו של הנהג וזימנו אותו לחקירה דחופה במשרדי היחידה.

הנהג נחקר בגין שורת עבירות, בהן:

  • נהיגה בקלות ראש
  • אי החזקת כידון בשתי ידיים
  • רכיבה על אופנוע כאשר הרגליים אינן משני צדי הכלי
  • נהיגה שלא בכביש (נסיעה בשול)

בתום החקירה קיבל הנהג הזמנה לדין, והקטנוע נתפס על ידי השוטרים כמוצג.
עבירות תנועהאגף התנועהמשטרת ישראל

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