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מצלמות הגוף תיעדו

מרדף מסוכן בכביש 1: ערבי בן 17 התנגש באוטובוס, ניסה להימלט ונתפס | צפו

נער בן 17 מחברון נהג ברכב גנוב וסיכן משתמשי דרך • התנגש באוטובוס במחלף סחרוב במהלך מנוסה | נעצר עם גז פלפל ברשותו (משטרה)

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תיעוד ממצלמות הגוף של המרדף
תיעוד ממצלמות הגוף של המרדף| צילום: צילום: דוברות המשטרה

פעילות אכיפה מוגברת של משטרת התנועה הארצית הסתיימה היום (ראשון) במעצרו של שוהה בלתי חוקי בן 17 מחברון, שנהג ברכב גנוב והתנגש באוטובוס בכביש 1 במהלך בריחתו מכוחות הביטחון. המרדף המסוכן, שהתרחש במחלף סחרוב, הסתיים בכיבולו של הנער לאחר שסיכן את כלל משתמשי הדרך.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, שוטרי ימת"א יהודה קיבלו דיווח מתחנת הראל על רכב החשוד כגנוב שנמלט לכיוון כביש 1. הכוחות מיהרו לבצע חסימות לאורך הכביש המהיר במטרה לעצור את הנהג הנמלט.

במהלך המרדף הבחינו השוטרים בנהג מבצע תאונה ופוגע באוטובוס שנקרה בדרכו במחלף סחרוב. למרות ההתנגשות, הנהג המשיך בניסיון הבריחה עד שכוחות המשטרה, יחד עם שוטרי תחנת הראל ולוחמי יס"מ ירושלים, הצליחו לעצור אותו ולכבול אותו.

בבדיקה ראשונית שערכו השוטרים במקום התברר כי הנהג הוא נער בן 17, שוהה בלתי חוקי מחברון, והרכב שבו נהג גנוב על פי החשד. במהלך חיפוש שנערך ברשות החשוד נתפס גז פלפל.

הנער נעצר והובא לחקירה בפני חוקרי תחנת בית שמש. המעצר מצטרף לשרשרת פעילויות אכיפה נרחבות שמבצעת משטרת ישראל בימים אלו במסגרת המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים ובפעילות עבריינית של גניבות רכב.
כביש 1מרדףשב"חיםמרדף משטרתישב"חשוהה בלתי חוקי

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