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מול המצלמה: דרס שוטר עם הקטנוע ונמלט - השוטרים הגיעו עד אליו

עבריין נקלט בעין המצלמה בזמן שדרס שוטר באמצעות הקטנוע שלו והותיר אותו על הרצפה כשהוא פצוע | השוטרים הגיעו עד אליו - כך נראה רגע המעצר שלו (משטרה) 

כה
כיכר השבת
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(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת לוד במרחב שפלה, בשיתוף לוחמי מג״ב מרכז, עצרו בתום מצוד מבצעי ממוקד וחוצה מרחבים את החשוד שדרס מוקדם יותר היום (שלישי) שוטר בשכונת פרדס שניר בלוד, הפקיר אותו בזירה ונמלט מהמקום.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הרגע בו נדרס השוטר על ידי העבריין שהיה רכוב על קטנועו, פגע בשוטר ונמלט מהמקום.

בשעות הצהריים, במהלך פעילות יזומה של שוטרי תחנת לוד בשכונת פרדס שניר בעיר, ניסו השוטרים לעצור רוכב אופנוע לבדיקה. על פי החשד, הרוכב ניסה להימלט, דרס במהלך מנוסתו את אחד השוטרים והמשיך בנסיעה מבלי להגיש לו סיוע.

כתוצאה מהדריסה נפצע השוטר באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי.

מיד לאחר האירוע הוזעקו למקום כוחות גדולים של מחוז מרכז, שפתחו בסריקות ובמצוד אחר החשוד תוך הפעלת אמצעים מבצעיים ומודיעיניים.

בתום המצוד אותר החשוד, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, בסמוך לערי המשולש ונעצר. הוא הועבר לחקירה בתחנת לוד, ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה יובא מחר בבוקר לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.
מג"בלודמשטרת ישראל

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