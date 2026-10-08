שוטרי תחנת עירון חשפו תחנת דלק פיראטית בעין א-סהלה, במסגרת פעילות אכיפה משולבת למניעת עבירות בטיחות וסיכונים לציבור. במהלך הפעילות אותר מיכל דלק בנפח של כ-1,000 ליטר בחצר בית פרטי, שהופעל ללא היתרים והיווה סכנה ממשית לתושבים.

הפעילות בוצעה בשיתוף מדור תשתיות הגנ"ס ומפקחי משרד האנרגיה, במסגרת מאבק רחב היקף כנגד מפגעי דלק וגז בלתי חוקיים. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, נערכה ביקורת בחצר בית פרטי בעין א-סהלה בחשד להפעלת מתחם תדלוק פיראטי.

במקביל, בפעילות נוספת שבוצעה בברטעה, אותר מפגע בטיחותי חמור בעסק מקומי. מחמם מים אטמוספרי הותקן בתוך חדר סגור וחובר באופן פיראטי למיכל גז, בניגוד לכל נהלי הבטיחות. מפקחי משרד האנרגיה נאלצו לנתק ולפרק את חיבורי הגז במקום.

עיסוק בדלק ללא רישיון ובאופן פיראטי מהווה סכנת חיים ממשית לציבור, ועלול לגרום לפציעות קשות ולמוות. תחנות דלק פיראטיות מופעלות לרוב בסמיכות לבתי מגורים, ללא כל אמצעי בטיחות נדרשים, והן מסכנות את חיי התושבים באזור.

בשנים האחרונות ביצעה המשטרה מספר פשיטות דומות על תחנות דלק פיראטיות ברחבי הארץ. ב-2018 נסגרו שלוש תחנות דלק בכפר עין מאהל, שם נשאבו כ-3,000 ליטר דלק והוטלו קנסות בסכום של 6,000 ש"ח. באותה שנה נסגרה גם תחנת דלק פיראטית בעראבה, שם הוחרמו כ-3,809 ליטר דלק והוטל קנס של 9,000 ש"ח.

ב-2022 פשטה המשטרה על תחנת דלק בדיר אל-אסד, שם חולטו 223,000 ש"ח במזומן, נשאבו כ-7,000 ליטר דלק ובוצעה הריסה של סככות המבנה. הפעילות המשולבת כללה גורמי רישוי ואכיפה נוספים: רשות מקרקעי ישראל, מנהל הדלק במשרד האנרגיה, רשות המיסים, המשטרה הירוקה והגנת הסביבה.

מדוברות המשטרה מסרו כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובשיתוף כלל גורמי האכיפה כנגד מפגעים המסכנים את הציבור, ותפעל לאכיפה בלתי מתפשרת למען בטיחות התושבים".