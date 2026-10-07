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בהשתתפות המרא דכולא תלמודא

מהתפילות בסלונים ועד לריקוד עם ספר התורה העתיק; ימי הרוממות בזוועהיל

סיקור ותיעוד מהימים האחרונים של חג הסוכות בצל האדמו"ר מזוועהיל, מהתפילות ועריכת השולחנות בביתר, ועד להקפות שניות בעיה"ק ירושלים בראשות המרא דכולא תלמודא, הגאון רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוועהיל | צפו בגלריה (חסידים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)

גלריה מרהיבה מהימים האחרונים של החג בחצה"ק זוועהיל. מעמד קריאת 'משנה תורה' ותפילת הושענא רבה התקיימו בסוכה הגדולה שעל יד בית המדרש המרכזי בביתר עילית.

את חג שמחת תורה חגגו בביתר עילית בהיכל בית המדרש סלונים ברחוב יסוד העבודה שהושכר במיוחד עבור ימי החג.

במוצאי החג עלו המוני החסידים לעיר הקודש ירושלים לחגוג את מעמד ה'הקפות שניות' שנמשך שעות ארוכות.

במעמד האדיר אמר המרא דכולא תלמודא, הגאון רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוועהיל את סדר ההקפות בהקפה ראשונה, ומיד לאחר מכן פצח האדמו"ר בריקוד נלהב במשך זמן ממושך עם הספר תורה העתיק של המגיד מזלאטשוב זיע"א.

האדמו"ר מזוועהיל בריקוד עם ספר התורה של הרה"ק מזלאטשוב זי"ע
האדמו"ר מזוועהיל בריקוד עם ספר התורה של הרה"ק מזלאטשוב זי"ע (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
ירח האיתנים בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )

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