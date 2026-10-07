גלריה מרהיבה מהימים האחרונים של החג בחצה"ק זוועהיל. מעמד קריאת 'משנה תורה' ותפילת הושענא רבה התקיימו בסוכה הגדולה שעל יד בית המדרש המרכזי בביתר עילית.

את חג שמחת תורה חגגו בביתר עילית בהיכל בית המדרש סלונים ברחוב יסוד העבודה שהושכר במיוחד עבור ימי החג.

במוצאי החג עלו המוני החסידים לעיר הקודש ירושלים לחגוג את מעמד ה'הקפות שניות' שנמשך שעות ארוכות.

במעמד האדיר אמר המרא דכולא תלמודא, הגאון רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוועהיל את סדר ההקפות בהקפה ראשונה, ומיד לאחר מכן פצח האדמו"ר בריקוד נלהב במשך זמן ממושך עם הספר תורה העתיק של המגיד מזלאטשוב זיע"א.