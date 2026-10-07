3 שנים של כאב בלתי נתפס: 'דבר ראשון' חוזר לסיפורים ולקולות

הזיכרון והשכול: 1,163 עולמות שנחרבו

את המשדר פתחנו בהרכנת ראש ובאזכור שמותיהם של הגיבורים, הקדושים והנופלים:

* אהרון חיימוב ז"ל (בן 25) – חובש בכיר ונהג אמבולנס במד"א, חרדי, נרצח באמבולנס באופקים בדרכו להציל פצועים.

* הרב משה ידידיה רזיאל (רוזנברג) ז"ל (בן 31) – חבר כיתת הכוננות בקיבוץ כרם שלום, נפל בקרב על הגנת הקיבוץ.

* ישראל עמיחי ויצן ז"ל (בן 33) – חבר כיתת הכוננות בקיבוץ כרם שלום, נפל בקרב על הגנת הקיבוץ.

* יוסף מלאכי גדליה ז"ל (בן 22) – לוחם ביחידת דובדבן, בן למשפחה חרדית מבית שמש, נפל בקרב בקיבוץ כפר עזה.

* אלחנן מאיר קלמנזון ז"ל (בן 41) – מפקדת אוגדת איו"ש, מגיבורי "צוות אלחנן" שהציל עשרות תושבים מבית לבית בבארי.

* רס"ל ישי סלוטקי ז"ל (בן 24) – לוחם בחטיבת עודד, יצא עם אחיו יואל עצמאית מבאר שבע להילחם בעוטף עזה.

* יואל סלוטקי ז"ל (בן 29) – לוחם בחטיבת עודד, יצא עם אחיו ישי להילחם מול מחבלים בעוטף עזה.

* אופיר ליבשטיין ז"ל (בן 50) – ראש המועצה האזורית שער הנגב וחבר כיתת הכוננות בכפר עזה, נפל בקרב ראשון מול המחבלים.

* שלום צבאן ז"ל (בן 60) – מפקד תחנה בכבאות והצלה תחנת קריית גת, נרצח בדרכו להציל חיים.

* יבגני גלסקי ז"ל (בן 34) – לוחם אש בתחנת נתיבות, נרצח בעת שפרץ לטיפול באירועים.

* אברהם פליישר ז"ל (בן 63) – חבר כיתת הכוננות בקיבוץ מגן.

* דן אסולין ז"ל (בן 38) – רבש"ץ מושב מבטחים.

* איתן מנחם נאמן ז"ל (בן 44) – רופא לוחם בגדוד 7008, נפטר בעת טיפול בפצועים תחת אש.

* אור יוסף רן ז"ל (בן 29) – מפקד צוות בסיירת דובדבן, נפל בקרב בעוטף.

* מרדכי שמיר ז"ל (בן 29) – קצין במפקדת קח"ר, יצא להילחם בעוטף ונפל בקרב.

* קרול סימן טוב ז"ל (בת 70) – תושבת ניר עוז, נרצחה בביתה בקיבוץ על ידי מחבלי חמאס.

* יונתן (ג'וני) סימן טוב ז"ל (בן 36) – בנה של קרול, אב המשפחה.

* תמר קדם סימן טוב ז"ל (בת 35) – רעייתו של ג'וני, אם המשפחה.

* שחר סימן טוב ז"ל (בת 6) – בתם של תמר וג'וני (תאומה של ארבל).

* ארבל סימן טוב ז"ל (בת 6) – בתם של תמר וג'וני (תאומה של שחר).

* עומר סימן טוב ז"ל (בן 2.5) – בנם הקטן של תמר וג'וני.

* רבי רפאל פהימי הי"ד (כבן 63) – נפגע קשות כשהרקטה פגעה במבנה בנתיבות.

* רבי נתנאל מסקלצ'י הי"ד (בן 39) – חתנו של רבי רפאל פהימי, שנפטר מפצעיו.

* הילד רפאל מאיר מסקלצ'י הי"ד (כבן 12) – שנקרא על שם סבו, ועמד לחגוג את בר המצווה שלו כעבור כחודש.

* מתן אברג'יל ז"ל (בן 19) – לוחם בגדוד 13, קפץ על רימון בנגמ"ש והציל את חבריו.

* אופיר ירוחין ז"ל (בן 19) – לוחם בגדוד 13, חטיבת גולני.

* שיראל מור ז"ל (בת 19) – בקרית איסוף יבשתי בגדוד 414.

* גיא בזק ז"ל (בן 19) – לוחם בגדוד 51, חטיבת גולני.

* דנית כהן ז"ל (בת 19) – סמב"צית במפקדת מחוז דרום.

* עמית גואטה ז"ל (בן 21) – לוחם ביחידת מגלן.

* אופיר טסטה ז"ל (בן 21) – טען מרכבה בגדוד 77, חטיבה 7.

* הלל שמואל סעדון ז"ל (בן 21) – לוחם בסיירת הנח"ל.

* ראם מאיר בטיטו ז"ל (בן 19) – לוחם בגדוד 51, חטיבת גולני.

* שגב שוורץ ז"ל (בן 20) – רגם קשת בגדוד 50, חטיבת הנח"ל.

* יונתן אלעזרי ז"ל (בן 19) – לוחם בהכשרה בבא"ח צנחנים, יצא עצמאית להילחם באופקים.

* נריה אהרון נגרי ז"ל (בן 18) – לוחם חילוץ והצלה בבא"ח העורף.

* נעמה בוני ז"ל (בת 19) – מש"קית ת"ש בגדוד 77, חטיבה 7.

* אופיר דוידיאן ז"ל (בן 18) – חייל בלוגיסטיקה בפיקוד העורף.

* בצלאל צבי קובץ הי"ד (בן 20) – תושב בית שמש, לוחם בגדוד "נצח יהודה" (הנח"ל החרדי), חטיבת כפיר.

* התמים אפרים יכמן הי"ד (בן 21) – תושב ירושלים.

* ישראל סוקול הי"ד (בן 24) – לוחם בגדוד הנדסה 8219 (עוצבת המחץ).

* סאריה רייך הי"ד (בן 20) – תושב בני ברק.

* אלישע לוגסי הי"ד (בן 38) – תושב שכונת נווה יעקב בירושלים.

* יהונתן לובר הי"ד (בן 24) – נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

* עמית מן ז"ל (בת 22) – פרמדיקית מד"א שטיפלה בפצועים במרפאת הקיבוץ ובאזור המסיבה.

* שיראל קים הי ז"ל (בת 21).

* אוריה ריקרדו ז"ל (בת 26).

* שני גבאי ז"ל (בת 25).

* לירון ברדה ז"ל (בת 27).

* דניאל וולדמן ז"ל (בת 24).

(וכן להב נחמני ז"ל, שחר גינדי ז"ל, נועה זנדר ז"ל, ועדן ליז אוחיון ז"ל).

יהי זכרם ברוך.

במתקפת הטרור הרצחנית נרצחו ונפלו 1,163 בני אדם ברחבי הנגב המערבי: כ-364 נרצחו בפסטיבל "נובה" וסביבתו; כ-320 אזרחים וחברי כיתות כוננות בקיבוצים ובמושבים; כ-300 חיילות וחיילים בקרבות הגבורה בבסיסים ובמוצבים; וכ-150 נוספים בשדרות, באופקים, בצירי התנועה ובמטחי הרקטות.

האריה מנובה: הנס והאור של יהודה בכר הי"ד

בתוך מסך השכול והכאב, זהר באולפן "דבר ראשון" אור אדיר של אמונה, נתינה וגבורה. לראיון מיוחד הגיעו שלומי וידידיה בכר, אחיו של יהודה בכר הי"ד, שנרצח בפסטיבל "נובה".

האחים סיפרו על ה"אריה" שהיה יהודה – אדם מלא עוצמות פנימיות, שמחה ואמונה יוצאת דופן. בתוך התופת ברעים, התגלתה אצילות נפשו ברגע נשגב אחד של נס והקרבה: יהודה חלץ את נעלייו ונתן אותן לבחורה שנסה על חייה, כדי שתוכל לרוץ ולברוח מהמחבלים. אותה בחורה הצליחה להינצל בזכות המעשה האצילי הזה, והפכה לעדות חיים לרוח הגדולה שפעמה בו.

משפחתו של יהודה ממשיכה להפיץ את אורו דרך יצירות שנכנסו אל הלב של כולנו – ובהן "שיר ליהודים" המושר בכל מוצאי שבת ברגעי ההבדלה, והביצוע המרטיט ל"אלוקי נשמה", שנצרב בכל לב יהודי ומזכיר שגם מתוך החושך העצום, הרוח והאמונה אינן נכנעות.

שוברים את ההסתה: מבצע "משילות" ביהודה ושומרון

בגזרה הביטחונית, כוחות צה"ל יצאו לאורך הלילה והבוקר למבצע נרחב ברחבי יהודה ושומרון להריסת תשתיות הסתה ואנדרטאות שהוקמו לזכר מחבלים.

* מיקומים מרכזיים: הכוחות החריבו אנדרטה מרכזית בלב העיר שכם, וכן את האנדרטה לזכרו של הרוצח יאסר אל-חמדוני בעיירה יעבד בדרום-מערב ג'נין.

* התכנון והביצוע: המבצע יצא לפועל בעקבות מיפוי מקיף שהובילו השר בצלאל סמוטריץ' וח"כ צבי סוכות, והעברת המיקומים לגורמי הביטחון להריסה מיידית.

* תגובות בשטח: הריסת האנדרטאות זכתה לסיקור נרחב בכלי התקשורת הערביים והכתה גלים בקרב תומכי הטרור באזור.

חשיפת N12: חשד פלילי בצמרת משרד התחבורה

את הסקירה חתמנו בחשיפה הדרמטית של גיא פלג ועמרי מניב ב-N12, בעקבות המחדל בטיסת "פליי-דובאי" שכמעט והסתיימה באסון כבד: פתיחת בדיקה פלילית נגד שני בכירים במשרד התחבורה – דביר רובינשטיין ואברי כהן.

החשד המרכזי מתמקד בדביר רובינשטיין, מנהל מרכז המבצעים לאבטחת תעופה, האחראי מתוקף תפקידו על אישורים ביטחוניים לחברות זרות. על פי החשד, רובינשטיין עבד במקביל עבור חברות תעופה זרות שאותן היה אמור לפקח, ואף קיבל תשלום מחברת "פליי-דובאי" עבור הדרכות פרטיות. כעת נבדק האם מעשיו עולים כדי ניגוד עניינים חמור והפרת אמונים פלילית.

מערכת "דבר ראשון" תמשיך להביא לכם מדי בוקר את הסיפורים שמאחורי הכותרות, את קולות הגבורה, ואת התחקירים החשובים ביותר.