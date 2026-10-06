חודשים אחרי החיסול: הציוץ הערב בעמוד של עלי חמינאי בעברית

חשבון ה-X הרשמי בעברית של המנהיג העליון לשעבר של איראן עלי חמינאי, שחוסל בתחילת מלחמת שאגת הארי בשנה שעברה, פרסם הערב (שלישי) ציוץ תעמולה חדש. בציוץ נטען כי מאז תחילת מבצע "מבול אל-אקצא", ישראל ספגה תבוסה "בלתי הפיכה, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה מודיעינית".

בשולי הציוץ הובא התאריך 10/10/2023 – ימים ספורים אחרי הטבח. כציטוט ככל הנראה לדברים שאמר חמינאי באותו תאריך, עוד בטרם חוסל במתקפה משולבת של ארצות הברית וישראל ב-28 בפברואר 2026.

העלאת התכנים בחשבון הפעיל ממשיכה להוכיח כיצד מנגנוני התעמולה של משטר האייתוללות ממשיכים להפעיל את ערוצי הדיגיטל של בכירים מחוסלים כדי להפיץ את מסריהם המוכרים לקהל דובר העברית, לקראת ציון יום השנה השלישי למלחמה.

חמינאי, שעמד בראש המדינה במשך כמעט 37 שנים, חוסל במתקפה רחבת היקף שכללה תקיפות אוויריות ומתקפות קרקעיות על מתקני גרעין ומטרות אסטרטגיות ברחבי איראן. לאחר מותו, עלה לשלטון בנו מוג'תבא חמינאי, שהוביל את המשטר לקו נוקשה עוד יותר.

על פי תחקיר שפורסם ב'וול סטריט ג'ורנל', קהילת המודיעין האמריקנית הזהירה את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בצורה מפורשת כי חיסולו של חמינאי לא יביא לפריצת דרך מדינית או לקריסת המשטר, אלא יוביל לעליית משטר קיצוני ונוקשה אף יותר.

בחודש יוני האחרון, איראן הודיעה על לוח הזמנים לטקס הלווייתו העצום של חמינאי, שהתקיים בין ה-4 ל-9 ביולי 2026, זאת לאחר עיכוב ממושך מאז נהרג. ההערכות הרשמיות של רשויות האכיפה באיראן דיברו על מספרים שקשה לתפוס: בין 18 ל-35 מיליון בני אדם השתתפו בטקסים השונים ברחבי המדינה.