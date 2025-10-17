איצלה כץ בשידור מיוחד - תוכנית מעייריב היישר מהיכל הפיס ארנה | המכתב החריג של חבר המועצת לחנוך זייברט | הבקשה של הרה"ר לשעבר ממערכת החינוך החרדית ממלכתית | ישראל אלתר בן ישראל אלתר - הברית לבן הק' שנרצח בפיגוע | האמירה של הגרב"ד פוברסקי על השמאל הישראלי והמסר הפוליטי (מעייריב)
כ"ד תשרי יהפוך ליום אבל לאמי | חנויות ובתי עינוגים ייסגרו והטקסים הרשמיים ישודרו בתאריך העברי | אחת הסיבות היא כי לרוב ה-7 באוקטובר "נופל" על החגים היהודיים | מחר השרה רגב תציג בישיבת הממשלה את ההצעה החדשה ליום הזיכרון לטבח העוטף (פוליטיקה)