הליכוד והציונות הדתית ישיקו היום (חמישי) תוכנית משותפת להעלאת אחוזי ההצבעה לשתי המפלגות. התוכנית כוללת תיאום הדוק ביניהן מעכשיו ועד יום הבחירות, בעוד שעוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא ייקחו בה חלק.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפויים להשיק את התוכנית המשותפת שמטרתה להעיר כ-5 מנדטים של מצביעי ימין שלא תכננו לצאת לקלפי. את התוכנית הם מובילים יחד עם ראש מועצת בנימין ישראל גנץ.

התוכנית מחולקת ל-4 שלבים מרכזיים: ניהול משותף של יום הבחירות כולל תיאום מסרים, המרצה משותפת מעבר מדלת לדלת במיקומים אסטרטגיים, סיוע לאלפי מצביעים שלא יכולים להגיע לקלפי, הצבת דמויות מפתח בקהילות להמרצה בקלפי, וטלפניה שתגיע לקהלים אליהם תוכנית דלת לדלת לא מגיעה.

במפלגות משתמשים במשוואת המכפלות: מוסדות*פעילים*דלתות/טלפונים, וההערכה היא שהפעילות תיגע בכ-200,000 מצביעים פוטנציאליים, קרוב ל-5 מנדטים.

השקת התוכנית מבטאת שיתוף פעולה הדוק בין נתניהו וסמוטריץ', שנרקם לאורך השנים האחרונות של שותפות ברגעים גורליים בבור בקריה ובמהלך המלחמה, וחיזק את האמון ההדדי בין השניים.

בן גביר מחוץ לתוכנית

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית הושארו מחוץ לתוכנית המשותפת. כפי שדווח בכיכר השבת, מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם הציונות הדתית וזהות, אך סירבה לחתום על הסכם דומה עם עוצמה יהודית.

בעוצמה יהודית טענו כי הסירוב מהווה חלק מניסיון הליכוד להקטין את המפלגה ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן להקים עם גדי איזנקוט. כפי שדווח, גם בכנס החירום שהתקיים לרבנים וראשי מוסדות בציונות הדתית, הושארה עוצמה יהודית מחוץ לאירוע.

המצב הפוליטי

על פי סקר שפורסם בחדשות 13, גוש נתניהו מגיע לשיא של 55 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה יורד ל-50 מנדטים. מפלגת הליכוד ומפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט מגיעות לשוויון של 20 מנדטים כל אחת.

במפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס זוכות כל אחת ב-8 ו-7 מנדטים בהתאמה, ויחד מגיעות ל-15 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 7 מנדטים, ומפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכה ב-8 מנדטים.