- צילום: מ.ר 10 10 0:00 / 0:15 ( צילום: מ.ר )

עשרות מפגינים מהפלג הירושלמי החלו להתאסף בירושלים ובבני ברק לקראת עצרת מחאה בהוראת הגאון רבי עזריאל אויערבך בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבה על ידי רשויות הצבא.

בתיעודים שצולמו על ידי מ.ר בזירת המחאה בירושלים נראה הרגע בו המפגינים יורדים לכביש ומתחילים את המחאה בשעה 16:00, בהתאם להודעה המוקדמת ששיגר הפלג הירושלמי אמש. בתיעוד נוסף ניתן לראות את המפגינים מתאספים בכביש 4 בכניסה לעיר בני ברק. בתיעוד חריג מהכניסה לעיר ירושלים נראה מפגין נדרס על ידי רכב שפרץ את המוחים.

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בעקבות המחאה בכניסה לעיר ירושלים, הופסקה פעילות הרכבת הקלה והכביש נחשם לתנועה.

במקביל, החלה הפגנה של פלג הרצפניקים בצומת בר אילן (צומת מרן) בירושלים, בשיתוף עם קהילות ספרדיות המפגינות נגד מעצר לומדי התורה ותלמידי הישיבה השבוע.

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זווית נוספת מרגע דריסת המפגין בירושלים:

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דוברות המשטרה:

מחאה בירושלים: מאות מפגינים חוסמים את הכניסה לעיר בגשר המיתרים.

בעקבות מחאה שהחלה בכניסה לעיר ירושלים, נחסמה הכניסה לעיר מכיוון גשר המיתרים.

שוטרי מחוז ירושלים מתגברים כוחות במקום ונערכים לאכיפת הסדר הציבורי ופינוי הצירים ככל שידרש. שוטרי אגף התנועה מווסתים את התנועה בכניסה לעיר לצירים חלופיים. הנהגים מתבקשים להישמע להנחיות השוטרים ולהימנע מהגעה למקום.

בנוסף, ברחוב בר אילן החלו להתגודד עשרות מפגינים שמשבשים את התנועה במקום.

משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק, אך לא תאפשר הפרה של הסדר הציבורי או פגיעה בשוטרים ובאזרחים.

בשונה מהפגנות השמאל להן מוענקות בדרך כלל מספר שעות טובות להפגין בניגוד לחוק, המשטרה החלה כבר כעת לפנות את ההפגנות השונות בירושלים ובבני ברק, כפי שניתן לראות בתיעוד המצורף.