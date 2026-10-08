המונים נוהרים לבולגריה; הילולת הפועל ישועות מסיליסטרה

המונים הגיעו מאז יום שני לציונו הקדוש של רבי אליעזר פאפו זיע"א, בעל ה"פלא יועץ", בסיליסטרה שבבולגריה, במסגרת ההילולה המרכזית הנערכת בכ"ד–כ"ו בתשרי. גם בימים אלו, רביעי וחמישי ממשיכים קבוצות ויחידים לעשות את דרכם למקום לתפילה ולהשתטחות על הציון.

לאורך היממה נראים במתחם מתפללים רבים לאחר טבילה במקווה במקום, כשהם שופכים את לבם ומעתירים לישועת הכלל והפרט ולמען עם ישראל.

הטבילה קודם התפילה קשורה במסורת המיוחדת המיוחסת לבעל ה"פלא יועץ" זיע"א קודם הסתלקותו, כפי שהעיד בספר מליצי אש בשם פנקס הקהילה של סליסטרה- "כל מי שיבוא על קברי בטהרה לאחר טבילה במקווה ויתפלל בלב נשבר – ערב אני בדבר שתתקבל תפילתו."

ההתעוררות סביב הציון הולכת וגוברת, וסיפורי ישועות ומופתים מופלאים העוברים מפה לאוזן מביאים יהודים מכל רחבי העולם לעשות את הדרך לסיליסטרה. המקום הפך למוקד תפילה וישועה ולנס ופלא במשך כל ימות השנה, סיפור מופת שהתפרסם לאחרונה יהודי יקר בשם אייל גרינבאום מגבעת שמואל מספר בעת שהמתין להשתלת כבד שנייה בבית החולים איכילוב, בתוך תקופה לא פשוטה של כאב, אי ודאות ותפילה, זכה להכיר אדם יקר במהלך טיפול רפואי. בין בדיקה לבדיקה, שוחחו והוא שיתף אותו כי גם הוא מושתל כבד, ואף סובל מכאבים.

מתוך רצון להבין ולשאוב תקווה, שאל אותו מתי עבר את ההשתלה והיכן היה כאשר קיבל את הקריאה לחיים חדשים.

על אף כאביו, נענה וסיפר: באותם ימים היה בדרכו אל ציון הצדיק בעל ה"פלא יועץ". בעודו ממתין למעבורת בין רומניה לבולגריה — דווקא ברגע של מעבר, בין מקום למקום — קיבל את הטלפון המיוחל מבית החולים איכילוב: לבוא להשתלה! הוקצב לו ע"י ביה"ח שעות ספורות להגיע להשתלה או שהכבד כבר לא יהיה תקין, בצורה שלא כדרך הטבע יהודי שנסע עימו היה מוכן לקחת על עצמו לממן מטוס פרטי כדי שיספיק להגיע במהירות, הושתל בהצלחה רבה וחי בבריאות עד היום.

המילים הללו נגעו בו בעומק הלב. מאותו רגע, השם "פלא יועץ" לא מש ממחשבתו והרגיש משיכה פנימית עמוקה, רצון להתחבר וליסוע, אך מצבו הרפואי וההמתנה הארוכה להשתלה לא אפשרו זאת.

והנה, בתוך חג הסוכות — זמן של אמונה וביטחון בהשגחה — בשנת תשפ"ד, בעודו יושב בסוכה, קיבל את הטלפון המיוחל מאיכילוב: לבוא להשתלת כבד.

הרגע הזה היה עבורו לא רק קריאה לטיפול רפואי — אלא קריאה לחיים. רגע של חסד, של תפילות שנענות, של השגחה פרטית שמתגלית.

במהלך האשפוז לאחר ההשתלה, בעודו מעכל את גודל הנס ואת גודל האחריות שזכה לה, הגיע לבקרו אותו יהודי. בהתרגשות גדולה אמר לו "היום שבו הושתלת — הוא יום פטירתו של הצדיק, בעל ה'פלא יועץ', כ' בתשרי."

והוסיף רמז: "פלא" בהיפוך אותיות – אל"ף, למ"ד, פ"א – ראשי תיבות: אייל בן לאה פסיה — שמה של אמו, ויהי לפלא!

מתחם הציון עבר בשנים האחרונות שיקום ופיתוח נרחבים, בין היתר שוקם המקווה ברוב פאר והדר לטובת העולים לציון, ברמה של ספא יוקרתי שלא מצוי בשום מקום אחר עם ריצפה מחוממת והשקעה עצומה לתועלת הטובלים, ובסמוך לציון הוקמה הכנסת אורחים המשרתת את הבאים למקום ומגישה בימי ההילולה ובכל השנה ארוחות כיבוד, ושתייה קרה וחמה.

ההילולה המרכזית מתקיימת בימים אלו לאחר חג הסוכות לראשונה במסגרת מורחבת כדי לאפשר גם למי שלא התאפשר להם לעשות את הדרך במהלך ימי החג להגיע ולהשתתף, מיקום הציון על גבול בולגריה רומניה, מאפשר מבחר אפשרויות הגעה נוחות בטיסות ישירות לוורנה או לבוקרשט הנמצאות כשעתיים נסיעה מהציון, אמש יום שלישי עקב הגעת ההמונים משטרת סליסטרה חסמה את הרחובות המובילים לציון על גדות הדנובה,

הנהירה למקום נמשכת בשעות אלו , וצפוייה להימשך עד מחר, כשקולות התפילה נשמעים ברמה ובוקעים רקיעים.

רבים מהפוקדים את הציון מספרים על לימוד יומי בספר הקד' פלא יועץ ששינה את חייהם עם הדרכות ועצות מעשיות שנכתבו לפני מעל 200 שנה ומרגישות כאילו נכתבו לדורנו, ובכל פינה במתחם הציון ישבו אנשים ועסקו בלימוד ספריו הקדושים.

לפני שבועות ספורים ערב ראש השנה הוכנס ס"ת לראשונה מזה 100 שנה במעמד היסטורי ומרגש לבית המדרש החדש במתחם הציון 'היכל שלמה פיצ'וטו', ספר התורה שנכתב לזכות החטופים שעוד היו בשבי ואימותיהם התפלל בציון הצדיק וקיבלו על עצמם לחזור להודות, הגיעו למסע הודאה מיוחד ובראשם פדויי השבי היקרים בר קופרשטיין ואגם ברגר שיחי', להודות ולהלל על החסדים הגדולים בשחרור הניסי של בר ביום ההילולא של רבינו הפלא יועץ בחול המועד סוכות בשנה שעברה, והוכנס בקול רינה וצהלה בשיר וקול תודה והוקרה לצדיק על פעולתו לפני כיסא הכבוד להעלותם מבור השבי.

קונסול ישראל בבולגריה שהגיע למקום מלווה במשלחת מטעם שלטונות בולגריה ושירותי הביטחון המקומי הבטיחו את עזרת הרשויות לקיום ההילולא ואבטחת המקום לאורך השנה.

בימים הקרובים עם תום ההילולא יחלו בהערכות לשלב הבא בניית אוהל מפואר של קבע גדולה לציון הקד' עם עזרת נשים מתחם כהנים ואוצר הספרים מהודר, שיוכלו להכיל את ההמונים שבאים לפקוד את הציון הקד'.