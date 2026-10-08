ש"ס בהאשמה חריגה: אלו האנשים שעומדים מאחורי ההפגנות היום

מפלגת ש"ס פרסמה הערב (חמישי) הודעה חריגה, בעקבות ההפגנות הסוערות והאלימות בירושלים ובבני ברק והתנערה מההפגנות בפומבי. בהודעתה, טענה המפלגה החרדית כי מי שעומדים מאחורי ההפגנות אלו אנשי מחאת קפלן לצד גורמים קיצוניים.

"המעצרים היזומים והכואבים של בני הישיבות בתקופה זו, והכאוס שאנו רואים כעת בכבישי ישראל, הם מעשי ידיה של היועמ״שית, במטרה לפורר את גוש הימין, להשניא את הציבור החרדי ולגרום לחלקים ממנו להימנע מהצבעה. זו התערבות בוטה וחסרת תקדים של מערכת המשפט ושל גורמים במשטרה הצבאית במערכת הבחירות", נמסר.

בהמשך הוסיפו: "על פי המידע שבידינו, מאחורי מימון ההפגנות עומדים אנשי מחאת קפלן, שאליהם חברו גורמים קיצוניים המובילים הפגנות אלימות ומסכנות חיים. המעשים הללו אינם מייצגים את הציבור החרדי, גורמים לחילול השם נורא ומסבים נזק חמור למאבק להסדרת מעמדם של לומדי התורה. ולציבור החרדי אנו קוראים: אל תתנו ליועמ״שית ולכסף של קפלן לחבל בתוכנו. אל תתנו להם לנצח!".

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר בתגובה לקמפיין ש"ס: "לא שמאל ולא קפלן. ציבור יראי השם שמוביל לבדו את המאבק להצלת עולם התורה, עם ארגונים אפקטיביים שדואגים באמת לרווחתם ולהגנתם של בחורי הישיבות אברכי הכוללים הספרדים והאשכנזים - במימון עצמאי וללא חישובים פוליטיים. רק לשם שמים, ורק כדי להציל את עולם התורה מגזירת הגיוס הקשה".