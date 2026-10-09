סמא דמותא? הרב מארה"ב במתקפה חסרת תקדים נגד הרב אלי סטפנסקי

הרב אלי סטפנסקי - הרב יצחק זלמן גיפס ( צילום: ארכיון )

שמו של המגיד השיעור הנודע והגדול בעולם כולו בדף היומי, הרב אלי סטפנסקי, המעביר שיעורים המושכים אליהם אלפי מאזינים ברחבי תבל, עומד במרכזה של סערה ציבורית בעקבות מתקפה חריפה שהופנתה נגדו ונגד סגנון מסירת השיעורים שלו.

בהקלטה שהתפרסמה ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, נשמע הרב יצחק זלמן גיפס, ראש ישיבת נהרדעא ורב דקהל ברכת אברהם בארה"ב, כשהוא יוצא בחריפות נגד דרך הלימוד של הרב סטפנסקי. בפתח דבריו ציטט הרב גיפס את מאמר חז"ל הידוע על התורה כ"סמא דחייא או סמא דמותא", והטיח: "היום יש שיעור מפורסם שלומדים און ליין שכל השיעור זה סמא דמותא. יש לו כ-40,000 עוקבים, עושה פורים מכל קטע גמרא, זו הדרך שלומדים את זה?".

דברי הרב גיפס - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:27 דברי הרב גיפס ( צילום: רשתות חברתיות )

הראש ישיבה המשיך ותיאר את תחושותיו הקשים כלפי ההצגות והמחשת הסוגיות בשיעורים: "יש מישהו, סטפנסקי, שעושה צחוק מכל קטע גמרא, וזה סמא דמותא אמיתית. מרחיב לדמותו של ראש ישיבה ומוציא את הכליות שלו, בכל שיעור עושים צחוק ואתה לא יודע אם אתה לומד גמרא או שאתה יושב בהצגה. בטענה כי כך מושך את האנשים ללמוד תורה. האם זו הדרך שמלמדים אנשים ללמוד גמרא?".

בהתייחסו לשאלה האם עדיף ללמוד כך מאשר לא ללמוד כלל, הבהיר הרב גיפס כי לדעתו יש גבולות: "מי אומר שלהראות איך נראית השקה של מקווה, להראות אנשים ערומים עומדים בפתח הבור ומדברים בטלפון, זה לא דבר נורמלי, זו הצגה לכל דבר. אם בדרך הזו ילמדו, עדיף שלא ילמדו, כי בדרך הזו זה בטח לא נקרא לימוד".

הדברים עוררו הדים רבים ברשתות ובבתי המדרש, כאשר בצד הביקורת החריפה, נשמעו גם קולות הגנה נוקבים על הרב סטפנסקי ועל המהפכה העצומה שעשה בקירוב יהודים רבים לדף היומי, מי שהיו מנותקים לחלוטין מלימוד הגמרא אלמלא הנגשתה בצורה חיה ומרתקת.

מנגד, גורמים המקורבים לסביבתו של הרב סטפנסקי הגיבו על הביקורת, ותהו האם דרכי החינוך הנוקשות שהיו נהוגות בעבר בתלמודי התורה, הכוללות אלימות ואכזריות מצד מלמדים כלפי ילדים ששגו בסוגיות כמו "אלו מציאות" הן אכן "דרכה של תורה" הראויה. בסופו של דבר, המטרה של הרב היא רק לדרבן ולהביא עוד ועוד יהודים ללמוד תורה בכל יום.